Después de más de seis meses al aire, Gran Hermano Generación Dorada llegó a su final y consagró a Solange Abraham como ganadora, tras imponerse ante Yisela “Yipio” Pintos. Sin embargo, la definición dejó mucha tela para cortar y Rodrigo Lussich aprovechó el final del reality para realizar un durísimo descargo contra Santiago del Moro y el programa de Telefe.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el conductor de Intrusos cuestionó la actitud de Del Moro después de la definición y apuntó directamente contra su desempeño al frente del ciclo: “Terminó Gran Hermano y Del Moro está chocho de la vida. Feliz, feliz, feliz. Del Moro tendría que haber sido político, porque el tipo arma su propio relato, como los gobernantes”, comenzó diciendo Lussich.

Y lanzó una de sus críticas más contundentes: “Gran Hermano Generación Dorada fue un espanto, la conducción de Del Moro fue de sus peores trabajos y él pone un posteo de Instagram diciendo ‘Estoy agradecido, lleno de emociones, disfrutemos, esto es un juego’. Ok amigo, pero ¿la autocrítica no está en tu repertorio?”.

Rodrigo Lussich (Foto: Movilpress)

En su extenso mensaje, Lussich también cuestionó el reconocimiento que recibe Del Moro a partir de los números de audiencia y lo comparó con una figura histórica de la televisión argentina: Marcelo Tinelli: “Del Moro es de esos casos de estudio: en un país exitista donde el candidato más votado es el mejor, aunque después gobierne como el og…, como Del Moro hace rating nadie se anima a cuestionarlo”, sostuvo.

Sobre Tinelli, en cambio, señaló: “Si bien tenía una corte de aduladores profesionales y la mitad de la farándula contratada para que no hable mal de él, siempre tuvo críticos filosos y si bien ha pataleado, se la bancó”.

Lussich volvió a apuntar contra Del Moro con una descripción cargada de ironía: “En cambio, Del Moro, como es extraterrestre, expande un halo de chupacul... digno de admiración”.

Santiago del Moro en Gran Hermano (Foto: Telefe)

Y continuó: “Toda la televisión argentina sabe que es un tipo que no saluda a nadie, que entra al estudio en el momento que empieza el show y se va aturdido por un pasillo con rumbo desconocido, probablemente a la nave nodriza donde duerme a 30 grados bajo cero”.

El periodista también sostuvo que el conductor evita enfrentarse públicamente a sus detractores: “Finge amnesia, no ilumina a los críticos, los ignora. Nadie se atreve a cuestionarlo, pero entrabas a las redes y la gente pedía que lo saquen a él de Gran Hermano antes que a cualquier participante”, afirmó.

Pero sus cuestionamientos no terminaron en Del Moro. Lussich también apuntó contra el formato y realizó una lapidaria evaluación de la temporada: “El programa ha sido un bodrio, una mezcla de la casa de los famosos con los bizarros de Anabela Ascar en Crónica”, sentenció.

Foto: Captura de X (@rodrilussich) Por: Fabiana Lopez

Además, puso bajo la lupa la manera en que se presentaron los números de rating durante las galas: “Cualquiera que sabe de tele puede comprobar que el éxito de rating, en esta ocasión, estuvo más forzado que la pareja de Guido Suller y Paulina en Zap”.

Según su interpretación, la división de las emisiones en diferentes segmentos habría influido en la lectura de las mediciones: “Le separaban el programa en cuatro partes, la previa, el durante, el post y post del post. Entonces ese fragmento de 45 minutos cortados que era ‘la gala’ medía 11 puntos. Si sumabas los cuatro segmentos el promedio le hubiese dado bastante menos”.

El presentador tampoco dejó afuera de sus críticas a los participantes que formaron parte de esta edición, entre ellos Andrea Del Boca, Tamara Paganini y Charlotte Caniggia: “Los participantes han sido una calamidad”, lanzó, antes de cuestionar diferentes situaciones que marcaron el desarrollo de la competencia.

“Gran Hermano Generación Dorada fue un espanto, la conducción de Del Moro fue de sus peores trabajos”.

Sobre la ganadora, sostuvo que “entró y salió como pancho por su casa y terminó siendo finalista porque la producción necesitaba una villana”. Y cerró su análisis sobre los jugadores con una frase contundente: “Un papelón. Todo japaleta. Todo berreta. En fin, una generación dorada que pasará al óxido”.

Finalmente, Lussich volvió a comparar la televisión con la política y cuestionó la decisión de extender los formatos exitosos durante demasiado tiempo: “Perpetuarse en el poder. Tinelli exprimió el Bailando por un sueño hasta verlo desvanecerse en 6 puntos cuando fue rey con 30. Los éxitos no se abandonan, salvo que se transformen en fracaso”, escribió. Y culminó: “Si te quedás veinte años haciéndolos, salvo que seas Mirtha Legrand, probablemente te retires del éxito cuando ya no lo sea”.

“El programa ha sido un bodrio, una mezcla de la casa de los famosos con los bizarros de Anabela Ascar en Crónica”.

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RODRIGO LUSSICH FULMINÓ A MARIANO MARTÍNEZ TRAS SU CRUCE: “ES UN PSICÓPATA, PREGÚNTENLE A LALI ESPÓSITO”

La guerra entre Rodrigo Lussich y Mariano Martínez sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después del tenso intercambio que mantuvieron al aire en Intrusos y de que el actor asegurara que todo había sido un malentendido, el conductor no solo rechazó esa versión, sino que salió con los tapones de punta y lanzó acusaciones demoledoras.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Lussich dejó en claro que lo que más le molestó no fue el contenido del intercambio, sino la manera en que el artista se dirigió a él: “Si vos me querés hacer quedar mal, podés decirme que te hice sufrir, que te arruiné, que tu familia la pasó mal por mi culpa. Ahora si me decís: ‘¿A quién le ganaste vos, Lussich? ¿Quién te creíste que sos?’... Bueno, yo soy quien soy”, disparó.

Y fue todavía más allá al referirse a la actitud posterior del actor: “Después vino lo de ‘te estoy haciendo un chiste’. Pero es un cínico. Y aparte es un psicópata. La típica psicopateada de ‘no, te lo tomaste vos mal’, ‘vos entendiste mal’. No, chicos, yo entiendo perfecto porque no soy un pelot... y tampoco hago esto hace dos días”, lanzó sin filtro.

Foto: Captura (América)

En medio de su descargo, Lussich sorprendió al involucrar a una expareja de Martínez: “Vayan a preguntarle a Lali Espósito qué tan psicópata es Mariano Martínez. Es un psicópata, chicos”, afirmó tajante.

Consultado sobre las declaraciones de Martínez, quien sostuvo que Lussich no había entendido el humor de la situación, el periodista fue categórico: “No fue ningún chiste, fue una patoteada, una psicopateada. Y como yo salté, la quiso arreglar diciendo que era un chiste o para dejarme expuesto a mí como que no entendía su humor. No fue humor”, sostuvo.

Pero el momento más filoso de la entrevista llegó cuando le preguntaron directamente si consideraba a Mariano Martínez un buen actor: “No es buen actor. La verdad que buen actor, no. Es hermoso, es precioso, pero no es buen actor. Es galán de tele, no necesita ser buen actor. Buen actor es Joaquín Furriel, que fue galán de televisión y trabaja en el San Martín”, sentenció.

Mariano Martínez y Lali Espósito (Fotos: capturas Ciudad Magazine)

Sobre el final de la nota, Lussich explicó qué es lo que más le genera rechazo de toda la situación y volvió a apuntar directamente contra Mariano: “El cinismo nunca es una buena manera de tratar a la gente. A la gente cínica yo la detesto”, aseguró.

Rodrigo Lussich: “Vayan a preguntarle a Lali Espósito qué tan psicópata es Mariano Martínez. Es un psicópata, chicos”.

Y concluyó con otra frase demoledora: “El cinismo me parece una actitud de los inseguros, de la gente que tiene algún problemita consigo mismo, que tendría que tratar un poquito mejor y después ver cómo se dirige a los otros. Es un cínico”.

¡Tremendo!