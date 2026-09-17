La final de Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelta de polémicas por el supuesto acomodo de Solange Abraham, y Carmiña Masi explotó contra el reality de Santiago del Moro al que repudió por “fraude al público”.

“Todavía no estoy en juicio. Lo están analizando mis abogados”, enfatizó antes de aclarar que sigue con el contrato vigente.

“Aparentemente me deben dinero. A mí me pagaron mucho tiempo después, solamente el mes que estuve. Y tengo entendido que gente que salió al toque seguía cobrando. Y en ninguna parte del contrato que sos expulsada no tenés que seguir cobrando. Lo mío era un desarraigo también”.

Carmiña Masi contó su verdad sobre lo que pasó en Gran Hermano Generación Dorada tras el triunfo de Sol Abraham.

Entonces se indignó al recordar la gala en que Sol ganó el Golden Ticket y ella no reingresó a la casa por el veto de Mavinga, pese a que hubo una votación telefónica: “Lo que hicieron para mí fue un fraude al público. (...) Me gustaría algún día auditar esos votos”.

Por qué celebró que haya ganado Sol

Sin embargo, a Carmiña le “encantó haya ganado Sol”, “una villana”, “no una uruguaya”, porque lo suyo “fue fantástico”, y se diferenció: “Ella entró por el Golden Ticket, no por el público como habría entrado yo”.

“Cambian las reglas como quieren”, sentenció la ex Gran Hermano Generación Dorada, luego de deslizar que en la edición la perjudicaron mientras que evitaron poner al aire chistes cancelables de otros competidores.