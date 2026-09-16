Después de semanas de idas y vueltas, en LAM revelaron que habría un principio de acuerdo entre Tini Stoessel y su familia para repartir el patrimonio de la cantante. Pilar Smith contó que la fotuna ascendería en realidad a 89 millones de dólares en lugar de los 70 millones de los que se hablaba en un principio.

Pilar reveló en el ciclo de Ángel de Brito que los 89 millones de dólares sería la cifra que habría surgido de la auditoria solicitada por la cantante mientras ultima los detalles de su boda con Rodrigo de Paul, aunque en el mismo ciclo aseguran que Alejandro Stoessel piensa que “es un disparate”.

Foto: Instagram @tinisotessel

“Allegados a Alejandro Stoessel me dicen que esto es un delirio, aunque del otro lado trasciende este número. Me aseguran que Alejandro dice que ni Dua Lipa factura esto”, dijo Pilar, dando a entender que su fuente es del círculo íntimo de la cantante.

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“Me dicen que estuvo Violetta, pero que también estuvo la pandemia (de Covid-19) y ahí Tini no hizo nada”, agregó la periodista, en referencia a que la auditoria asegura que los 89 millones de dólares serían producto de las ganancias de los 15 años de carrera de Tini, incluyendo lo que generó con la serie de Disney que la llevó a figurar en todo tipo de merchandising en el mundo entero.

A la hora de revelar cómo se dividiría la fortuna en un eventual acuerdo, Pilar aseguró que Martina Stoessel le correspondería “el 70 por ciento”. “Absorbe la liquidez exclusiva, el 100 por ciento de los derechos sobre el catálogo musical, regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios, sponsoreos presentes y futuros”, leyó la panelista.

Foto: Instagram @tinisotessel

“A Alejandro Stoessel le correspondería el 15 por ciento que corresponde a indemnización y compensación por desvinculación, historial de gestión comercial, más el 50 por ciento proindiviso de la propiedad de San Isidro que es de él antes de que Tini fuera famosa”, leyó Pilar. Smith también reveló que la madre de Tini, Mariana Muzlera, se haría acreedora al 10 por ciento de la fortuna, y Francisco Stoessel el 5 por ciento.

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