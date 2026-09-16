Este martes, Emanuel Ortega y Julieta Prandi contrajeron nupcias tras 6 años de amor, y una duda asaltó a los periodistas que cubrieron los medios: qué pasó con los hermanos del cantante. Y en ese marco, a Karina Iavícoli se le ocurrió consultarle a Ana Paula Dutil, la ex del cantante.

La periodista de LAM reveló que se le ocurrió preguntarle a la modelo, que estuvo casada 20 años con Emanuel, con quien tuvo a sus dos hijos, India y Bautista. “Lo voy a leer porque, bueno, hablé bastante. Ella es amorosa. Y en líneas generales, obviamente agradece siempre el respeto”, adelantó Iavícoli.

Ana Paula Dutil, Emanuel Ortega y Julieta Prandi (Fotos: web)

“Le dije ‘Vi a tus hijos, qué grandes y qué lindos que están’. Me dice ‘La quieren mucho a Julieta. Y eso dice mucho para mí y me parece muy importante. Siempre el amor se celebra. Les deseo lo mejor, que sean muy felices. Y no quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel’”, leyó la periodista.

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“La verdad que hoy vi un montón de programas donde las citaba porque estuvieron 20 años juntos Emanuel y Ana Paula”, analizó Iavícoli. “Entiendo que sea el día de Julieta, pero ¿porqué surge el nombre de Ana Paula? Es que como no había ningún hermano de Emanuel presente en el casamiento, muchos colegas decían ‘Bueno, es porque la quieren mucho a Ana Paula’”, reveló Karina.

No es la primera vez que Ana Paula se expresa con cariño hacia Emanuel y Julieta. Un año atrás, cuando la modelo logró una condena ejemplar hacia su ex, Claudio Contardi. “Todo lo que tengo para decir es por lo que mis hijos me transmiten, que es una excelente persona, que se desvive por ellos. Conozco lo que conocemos todos por los medios”, le contó la modelo a Desayuno Americano.

Ana Paula Dutil, Emanuel Ortega y Julieta Prandi (Fotos: web)

“Logramos entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos ser familia. Entendimos todos en los últimos años que vamos a ser familia para toda la vida y, desde el lugar de mujer y madre, deseo que esto se termine para ella”, cerró Ana Paula.

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