En un gesto tan íntimo como conmovedor, Bautista Ortega, hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, eligió homenajear a su mamá en el Día de la Madre con una creación muy personal.

A sus 24 años, el nieto de Palito Ortega compartió en Instagram un video que unió el amor filial con una profunda reflexión sobre la salud mental, tema que lo atraviesa de cerca.

En las imágenes se lo ve sentado en el asfalto, guitarra en mano, interpretando “Till the end” (“Hasta el final”), una canción escrita por él mismo.

“Quiero compartir Till the end en este Día de la Madre en honor a ella, mi luz y cable a tierra, y en conmemoración del Día de la Salud Mental, el pasado 10 de octubre”, escribió en el posteo que rápidamente se viralizó entre sus más de 13 mil seguidores.

Con una sensibilidad poco común, Bautista explicó la inspiración detrás de su tema: “Esta canción la escribí con el propósito de recordar la importancia de acompañar a las personas que están luchando contra problemas de salud mental. A veces, uno solo necesita hablar y ser escuchado. La depresión es una enfermedad, uno no elige vivirla”.

El cierre de su mensaje fue tan simple como profundo: “Hoy y siempre, feliz Día de la Madre. Gracias por no rendirte”. Entre los miles de comentarios que recibió, el más emotivo fue el de su propia madre, Ana Paula Dutil, quien respondió con un sentido “Te amo”.

LA LUCHA DE ANA PAULA DUTIL

La historia de Dutil es conocida. En una entrevista con Héctor Maugeri para +Caras, la modelo habló sin filtros sobre su lucha: “Siento que mi depresión viene de la niñez. Estaba deprimida sin estar diagnosticada, y cuando regresé a vivir a Argentina después de diez años afuera y me separé, todo el cambio no me ayudó”.

Durante ese proceso, sus hijos, India y Bautista Ortega, fueron su mayor sostén.

India, en diálogo con No lo piensen tanto! de Multitalent TV, lo expresó con ternura: “Mi mamá me dio vida, me acompañó todos mis años de vida, me dio todo lo que necesito. ¡Entonces no la puedo dejar!”.