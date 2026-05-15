Natalie Pérez rompió el silencio tras la fuerte denuncia mediática de Gustavo Giallatini, participante del programa de Guido Kaczka, y fue tajante al defenderse de las acusaciones.

La cantante, en su rol de jurado de Es mi sueño, no se guardó nada al enterarse de que el artista la tildó de “desagradable” por supuestos comentarios sobre su musculatura.

NATALIE PÉREZ RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS

En un diálogo picante con Rodrigo Bar para SQP, la actriz y cantante minimizó el conflicto y se mostró sorprendida por la repercusión de sus dichos. “Fueron muchas horas, mi primer día de estar en el programa con todos los nervios que eso implica y no sé ni lo que dije”, arrancó diciendo Natalie, con un tono entre la ironía y el cansancio.

Al ser consultada sobre el adjetivo “desagradable” que usó Giallatini, Pérez fue lapidaria: “¿Por qué desagradable? También dije que desafinaba muchísimo”. De esta manera, la artista dejó en claro que su evaluación fue técnica y que, si hubo algún comentario sobre el físico, no tuvo la intención maliciosa que el participante le adjudicó.

La polémica estalló cuando Giallatini utilizó sus redes sociales para exponer su malestar. Según el concursante, antes de su performance, Natalie habría hecho gestos de desaprobación: “Tiró los ojos para atrás y dijo ‘ay él con los músculos’”. Para el joven, esto representó una falta de respeto total, especialmente en tiempos donde se busca erradicar los comentarios sobre cuerpos ajenos.

Sin embargo, Natalie no dio el brazo a torcer y sugirió que la reacción de Gustavo podría estar vinculada a su frustración por no haber avanzado en el certamen. “Quizás le hubiera gustado quedarse, para mí no daba que siga siendo parte del certamen. Decirme desagradable es un montón”, sentenció la cantante, cerrando la puerta a cualquier pedido de disculpas formal.

LA VERSIÓN DEL PARTICIPANTE CONTRA NATALIE PÉREZ

Por su parte, Giallatini reafirmó su postura en un video posterior, asegurando que el desplante fue evidente incluso para su familia. “Ella habló de forma despectiva y burlona. Me parece desagradable, estaba mi sobrina de 11 años y me dijo ‘tío, esa chica se estaba riendo de tu cuerpo’”, relató el joven, visiblemente afectado por la situación vivida en el estudio de El Trece.

El conflicto escaló rápidamente en redes sociales, dividiendo las aguas entre quienes apoyan la espontaneidad de Natalie y quienes consideran que sus palabras estuvieron fuera de lugar. Por ahora, la producción del ciclo no ha emitido un comunicado oficial, pero el cruce ya se convirtió en uno de los momentos más tensos de la temporada.