Después de semanas de rumores y versiones cruzadas, Adabel Guerrero decidió ponerle fin al misterio y confirmó que está conociendo a alguien tras su separación de Martín Lamela, con quien compartió 17 años de pareja. En una entrevista con el ciclo Los Profesionales, que conduce Flor de la V por El Nueve, Adabel confesó su relación con Rodrigo Alenaz.

Quién es el nuevo novio de Adabel Guerrero

Adabel Guerrero y su hija en el estreno del musical de Anastasia (Foto: Movilpress).

Rodrigo es director de una competencia de karting. “Es una persona con la que nos hicimos muy amigos, nos estamos conociendo. No fue tantas veces a Sex como dicen. Es amigo de Vale, de Vale Archimó, que un día en un after Sex, que fueron en un grupo de amigos, nos conocimos todos, nos quedamos charlando”, relató sobre el primer encuentro.

La relación se fue afianzando con el tiempo y Adabel no dudó en expresar lo que siente: “Es una persona que despertó mucho interés en mí, por eso no la niego, lo único que es verdad de todo lo que dijeron”.

Qué la enamoró a Adabel Guerrero de Rodrigo Alenaz

Adabel Guerrero en microbikini flúo.

La bailarina contó que la conexión con Alenaz la sorprendió: “A mí me llamó mucho la atención en las conversaciones que tuvimos sin que pase nada, porque fue como: ¿Quién es esta persona? ¿Qué pasa acá? Guau”. Y fue más allá: “En un momento dije: No quiero estar nunca más sin esta persona de alguna manera, o como amigo o como…”.

Sobre el impacto emocional de este vínculo, Adabel fue sincera: “Esta persona tiene que seguir en mi vida de la forma que sea. Fue eso lo que me pasó en las conversaciones que tuvimos, las cosas que me contaba. Él es todo lo que está bien”.