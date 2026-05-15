Benjamín Vicuña volvió a abrir su corazón en una fecha muy especial y dolorosa. Este 15 de mayo, día en que su hija Blanca hubiera cumplido 20 años, el actor chileno publicó un conmovedor mensaje en Instagram dedicado a su hija, fruto de su relación con Pampita.

La niña nació el 15 de mayo de 2006 y falleció el 8 de septiembre de 2012. Desde entonces, tanto Pampita como Vicuña suelen recordarla públicamente con emotivas palabras en fechas importantes.

En esta oportunidad, el actor escribió una extensa carta cargada de amor, recuerdos y sensibilidad.

Benjamín Vicuña conmovió con la carta a Blanca el día que hubiera cumplido 20 años (captura de Instagram)

El texto completo que compartió Benjamín Vicuña dice:

“Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos. Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte".

“Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró. No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda".

“Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo. Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara”.

“Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento”.

“Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena pero esta vez al mar no lo borró, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”.

Benjamín Vicuña conmovió con la carta a Blanca el día que hubiera cumplido 20 años (captura de Instagram)

El posteo de Benjamín Vicuña en Instagram recibió miles de mensajes de cariño y acompañamiento por parte de sus seguidores, quienes se mostraron profundamente conmovidos por sus palabras.

El actor aompañó su desgarrador posteo con un tierno video: