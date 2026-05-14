Este jueves, Yanina Latorre aseguró que Martín Migueles y Maxi López coincidieron en un Hotel de Puerto Madero, y eso dio pie a que revelara que la situación judicial del empresario no le cayó nada bien al ex futbolista, que decidió llevarse a los tres hijos que tuvo con Wanda Nara, Valentino, Constantino y Benedicto, a vivir con él.

Ocurre que Migueles quedó muy complicado en la causa del sistema SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) luego de que se levantara el secreto de sumario, y entonces Wanda decidió anunciar que estaban separados hace más de un mes, a pesar de que todos los indicios señalan lo contrario.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram @naiaravecchio)

En ese sentido, Maxi López no quiere que sus hijos tengan contacto con Migueles y le habría manifestado a Latorre que “no lo quiere ni ver”. “Él no está contento con el tema de las denuncias y que Migueles frecuente a sus hijos”, agregó la conductora.

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“Ayer a la noche, Migueles estaba en el Chateau, en el departamento de Wanda, mirando el partido de River Plate con los hijos de Wanda”, relató la conductora. “Llegó Maxi López al Chateau, estaban los tres pibes y las dos pibas. Él es padre de tres. Cuando lo vio a Migueles, agarró a los pibes y se fue”, agregó.

“¿Cómo va a terminar esto? Maxi López se va a llevar a sus hijos a vivir con él a su casa de Nordelta. Me dijo que los chicos son grandes, que deciden y que por eso él alquiló en Nordelta, para estar cerca de Wanda”, señaló la conductora.

Maxi López (Foto: Movilpress)

“Me dijo que no puede hacer nada por las hijas de Wanda e Icardi, pero él no tiene ningún interés en que los chicos estén mezclados con Migueles. Le pregunté si lo había hablado con Wanda y él me contestó: ‘¿No la conocés a Solange?’. O sea que Wanda nos mintió a todos y sigue con Migueles”, cerró la conductora, muy molesta con la mediática, que sigue en Uruguay filmando su película.

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