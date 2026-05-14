Noelia Marzol volvió a referirse al fuerte conflicto que protagonizó con Flor Vigna durante su paso por Bailando y reveló detalles inéditos de la discusión que tuvieron fuera de cámara.

La actriz visitó el streaming “El Ejército de LAM” en Bondi y recordó el incómodo episodio que se vivió en la pista cuando Vigna insinuó que ambas habían compartido un mismo “picaflor”.

EL TENSO MOMENTO ENTRE NOELIA MARZOL Y FLOR VIGNA

Todo ocurrió en 2024, cuando Flor promocionaba su canción “Picaflor” y lanzó un comentario que generó tensión inmediata en vivo. “Con Noe hemos compartido un picaflor”, dijo la ex pareja de Luciano Castro frente a todos.

Aunque Noelia mantuvo la calma al aire, reconoció que la situación la incomodó profundamente, especialmente porque su pareja, Ramiro Arias, estaba presente en el estudio.

“Fue raro porque Rami estaba ahí y todo el tiempo lo mencionaban”, recordó la bailarina sobre aquel episodio televisivo.

Crédito: Intagram

QUÉ PASÓ CON MATI NAPP

Durante la entrevista, Pepe Ochoa le consultó directamente por los rumores que vinculaban a Marzol con Matías Napp mientras él habría estado comenzando una relación con Flor Vigna.

Lejos de esquivar el tema, Noelia aseguró que siempre actuó de buena fe y que incluso mostró sus conversaciones privadas para aclarar la situación. “Yo le mostré mis chats con Mati y él me decía que estaba solo”, explicó.

Noelia Marzol y Flor Vigna (Foto: Captura América)

Sin embargo, con el tiempo descubrió que la historia no era exactamente como el coreógrafo le había contado.

LA FRASE MÁS FUERTE DE NOELIA MARZOL

La actriz también recordó la charla que tuvo con Napp cuando finalmente se confirmó públicamente el romance con Flor Vigna. “Después le dije: ‘Che flaco, me mentiste. Me decías una cosa y en realidad estaba pasando otra’”, reveló Marzol.