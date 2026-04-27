Noelia Marzol sorprendió en redes sociales al mostrar el antes y después de su casa, que renovó por completo en los últimos meses. La bailarina, que está casada con el exfutbolista Ramiro Arias y es mamá de Donatello y Alfonsina, abrió las puertas de su hogar y dejó ver cada detalle del cambio en Instagram.

A través de imágenes, Noelia compartió cómo transformó los distintos ambientes, apostando por una estética moderna, cálida y luminosa.

Una cocina renovada, moderna y funcional

Uno de los espacios que más llamó la atención fue la cocina, completamente rediseñada con una paleta de tonos claros. El blanco domina en muebles y paredes, generando amplitud y luminosidad, mientras que la madera aporta calidez en la mesa y las sillas.

El espacio se completa con estantes flotantes decorados con plantas, electrodomésticos en tonos neutros y una isla central que combina diseño y funcionalidad. La luz natural que entra por los ventanales termina de darle un aire moderno y acogedor.

Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)

Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)





Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)

El comedor, entre lo natural y lo elegante

En el comedor, Marzol eligió una estética más cálida, con una gran mesa de madera maciza como protagonista. Las sillas de esterilla y las lámparas colgantes de fibras naturales refuerzan un estilo relajado pero sofisticado.

Además, sumó detalles decorativos como un florero con flores frescas y una vajilla exhibida en un mueble de madera, que aportan personalidad al ambiente.

Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)

Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)

Un living pensado para la familia

El living sigue la misma línea estética: tonos neutros, materiales nobles y mucha luz. Un amplio sillón invita al descanso, acompañado por mantas y almohadones que aportan textura.

El espacio se integra con el exterior gracias a grandes ventanales, que conectan directamente con el parque y permiten que la luz natural sea protagonista.

Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)

Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)





Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)

Cuartos y baños: confort y armonía

Los dormitorios fueron diseñados con una impronta simple y relajante, ideales para el descanso familiar. Predominan los colores suaves y los detalles minimalistas.

En los baños, en tanto, se destaca la combinación de diseño moderno con funcionalidad, manteniendo la coherencia estética con el resto de la casa.

Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)

Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)





Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)





Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)





Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)





Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)





Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)

Galería y parque: conexión con el exterior

El exterior también fue parte clave de la renovación. La galería y el parque se presentan como espacios ideales para disfrutar en familia, con una decoración que acompaña el estilo general de la casa.

Así, Noelia Marzol logró transformar su hogar en un espacio cálido, moderno y funcional, pensado para la vida en familia junto a Ramiro Arias y sus hijos.

Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)

Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)

Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)

Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)

Así quedó la espectacular casa de Noelia Marzol tras una impactante renovación (Foto de Instagram)