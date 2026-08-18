La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva y explosiva gala de nominación que dejó a seis participantes en placa (negativa), en una semana en la que los roces, las estrategias y los conflictos en la convivencia se vivieron a flor de piel.

Los jugadores que quedaron nominados y deberán enfrentarse al voto del público son: Solange “Sol” Abraham, Mariela Pietro, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Gisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Tamara Paganini.

De esta manera, el público deberá votar a sus favoritos para que continúen en competencia hasta la próxima gala de eliminación que será el lunes. Ese día se conocerá quién se convertirá en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada.

Foto: Captura (Telefe)

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¡SORPRESA EN GRAN HERMANO! LOS PARTICIPANTES QUE PLANEAN CONVIVIR AL FINALIZAR EL REALITY

¡Todo puede pasar en Gran Hermano: Generación Dorada! Después de los besos que protagonizaron dentro de la casa, Matías Hanssen y Luana Fernández volvieron a quedar en el centro de las miradas por una llamativa confesión que dio que hablar entre los fanáticos del programa.

Antes de convertirse en uno de los eliminados del reality, Matías había tenido algunos acercamientos con Luana dentro de la casa con besos y mimos incluidos. Ahora, una charla que salió a la luz dejó entrever que la relación entre ambos podría continuar una vez terminado el ciclo.

Todo comenzó cuando en un stream de Telefe mostraron una video de Luana saludando a Hanssen: “Mati te mando un saludo, te quiero, amigo. Si me voy, acordate que me tenés que bancar unos días en tu departamento”, expresó.

Foto: Captura (Telefe)

La frase rápidamente generó sorpresa entre quienes participaban de la charla. Incluso comenzaron a indagar sobre las características del departamento y cómo sería una eventual convivencia. Sin dudar, Matías reveló que vive en un dos ambientes y posee cama king size.

La situación generó más dudas cuando alguien cuestionó por qué Matías tendría que “bancar” a Luana durante unos días. Entonces apareció la explicación sobre la situación personal que estaría atravesando la joven: “Pasa que ella tuvo unos quilom... con el ex, qué sé yo, y no tiene dónde ir”, argumentó, despertando un fuerte debate en la mesa.

Matías Hanssen y Luana Fernández, ¿es solo una amistad o hay algo más?