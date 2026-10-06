Después de varios años de distancia y de haber atravesado una separación, Zaira Nara y Jakob von Plessen están nuevamente juntos. La inesperada reconciliación fue confirmada nada menos que por Nora Colosimo, mamá de la modelo y de Wanda Nara, durante una charla en LAM.

Todo comenzó cuando en el programa mencionaron la versión de que Zaira y Jakob, que son padres de Malaika y Viggo, podrían estar dándose una nueva oportunidad. Ante la pregunta sobre si habían vuelto, Nora contó que decidió consultar directamente con su hija para confirmar la información.

“Sé que tienen muy buena relación y me dijeron que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos”, había comentado Karina Iavícoli. Sin embargo, después de escuchar la información que circulaba en el programa, la mamá de Zaira decidió ir directamente a la fuente y finalmente llegó la confirmación que todos esperaban.

Zaira Nara y Jakob von Plessen, juntos por Mali (foto: Instagram)

Nora reveló que habló directamente con su hija y que Zaira le dio autorización para contar públicamente la noticia: “Yo fui a la fuente, pregunté y ella me dijo: ‘Mirá mamá, sí, yo te autorizo a que lo digas’”, contó la mamá de la modelo.

A partir de allí, Colosimo se refirió al vínculo que siempre mantuvieron Zaira y Jakob, incluso durante el período en el que estuvieron separados: “Y a mí me parece que cuando uno se separa, creo que ahí es recién cuando conocés a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas personas. Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí, volvieron”, cerró, muy contenta.

Nora Colosimo: “Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí, volvieron”.

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ZAIRA NARA SORPRENDIÓ CON UN POSTEO EN PLENO ESCÁNDALO DE WANDA CON MAURO ICARDI: EL GESTO QUE RESPALDA A SU HERMANA

En medio del escándalo que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi, Zaira Nara reapareció en sus redes sociales con un posteo que no pasó inadvertido ya que dejó al descubierto el particular presente que atraviesa el círculo familiar.

La modelo compartió una historia de Instagram en la que se la ve viajando en auto junto a su hijo, Viggo. Sin embargo, el detalle que captó toda la atención fue la videollamada que aparecía en la parte superior de la pantalla.

Zaira acompañó la imagen con una frase tan breve como significativa: “Primo extraña prima”, dejando en evidencia el cariño que existe entre Viggo e una de las hijas de Wanda e Icardi, pese al difícil momento que le toca enfrentar a sus seres queridos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@zaira.nara) Por: Fabiana Lopez

Sin hacer referencia a especulaciones ni al conflicto judicial y mediático que enfrenta Wanda con Mauro, Zaira eligió expresarse con un gesto que muchos interpretaron como una señal de respaldo a su hermana y de cercanía con sus sobrinas.