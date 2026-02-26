Aunque su historia de amor terminó en 2022, Zaira Nara y Jakob von Plessen volvieron a mostrarse juntos públicamente para acompañar a su hijo Viggo en un momento clave: su primer día de clases.

Fue la propia modelo quien compartió en sus redes sociales una postal familiar que rápidamente captó la atención de sus seguidores. En la imagen se los pudo ver posando junto a sus dos hijos, Malaika y el pequeño que iniciaba una nueva etapa escolar, frente a la entrada del establecimiento educativo.

Sentada en cuclillas y con lentes de sol, Zaira sostuvo a Viggo —quien llevaba un ramo de flores envuelto en papel celeste— mientras sonreía a cámara. A su lado, su hija mayor también posaba feliz, mientras Jakob se mostraba relajado, en una escena que reflejó la buena sintonía que mantienen como familia pese a la separación.

Sobre la imagen, la conductora escribió un mensaje cargado de afecto: “Te amamos chiquito”, dejando en evidencia que, más allá de los cambios en su vínculo de pareja, ambos continúan priorizando la crianza compartida de sus hijos.

Zaira Nara y Jakob von Plessen se reencontraron en el primer día de clases de su hijo Viggo. Crédito: Instagram

ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLEASE, EXS CON BUENA ONDA

Desde que anunciaron su ruptura en septiembre de 2022, la expareja ha logrado mantener una dinámica cordial basada en el acompañamiento mutuo en fechas importantes, algo que volvió a quedar demostrado en este inicio del ciclo lectivo.

Incluso, horas más tarde, el propio Von Plessen compartió en sus historias una imagen de su desayuno en un hospedaje de montaña, donde no pasó desapercibido un detalle: la elección de una yerba perteneciente a la línea que lanzó Zaira, además de un paisaje similar al que la modelo había mostrado previamente en sus redes.