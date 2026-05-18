La carrera de Campi despegó en 1995 de la mano de Nicolás Repetto en “Nico”, pero alcanzó la estratósfera como integrantes del staff de humoristas de VideoMatch junto a Marcelo Tinelli, y fue en esa época en la que actor casi se fue a las manos con Ricky Martin.

Como invitado de lujo de Las Chicas de la Culpa, Campi recordó varias anécdotas de los tiempos en los que Marcelo Tinelli recibía los saludos de los famosos. “Nos mandaron a José María Listorti y a mí a buscar el saludo de Ricky Martin”, arrancó Campi.

Campi (Foto: captura eltrece)

“Era una época en la que no había celular”, explicó Martín, y recordó que les ordenaron dijeron que esperasen en un hotel a que sonara el teléfono para que fueran a ver a Ricky. “Estuvimos cinco días esperando que suene el teléfono. Queríamos ir a comer a un restaurante”, agregó.

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“De golpe, al quinto día, nos llaman y nos dicen ’vayan que nos espera Ricky en la Sony. Vamos y lo veo a Ricky que me mira a mí y le dice algo al productor en secreto. Y viene el productor y me dice ‘Bueno, vamos a grabar el saludo. Pero vos mejor no’”, agregó Campi.

“Yo soy Tano. ¿Viste? Le dijo ‘¿Cómo? ¿Qué pasó?’. ‘No, no, que vos mejor no’. ‘¿Cómo mejor no? Pero ¿por qué no?’. ‘No, porque vos no sabés…’. Le pregunto a Ricky: ‘¿Por qué no, Ricky? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Yo estoy laburando’. Me dice ‘No, bueno, porque no tengo ganas de hacer humor’”, recordó el humorista.

Campi (Foto: captura eltrece)

“Yo le dije ‘Pero yo hago el humor. Vos no. Vos mandá el saludo, nada más. Hace cinco días que te espero acá, muchacho. Yo no tengo un disco tuyo, ¿eh? Yo estoy laburando’”, agregó el humorista. “Se paró Ricky, me paré yo. Yo no reculo, entro a encarar, y Ricky también, y nos frenaron los productores. Menos mal que nos frenaron, porque me cag… a trompadas, ¡porque es enorme! Y al final no aparecí en el video. La ganó Ricky, obvio”, cerró el invitado.

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