El debut de “Papá por Siempre” (en el teatro Liceo de la Ciudad de Buenos Aires) revolucionó la cartelera porteña y Martín Campilongo no ocultó su entusiasmo en una entrevista con el programa Mshow (lunes a viernes a las 12 por Ciudad Magazine).

“Estoy muy bien, muy contento, mirá qué lindo quilombo se armó. Es una producción tremenda, una locura, con DJ, helado, de todo hay ”, lanzó el humorista, feliz por el nivel de la puesta en escena para estreno.

El actor contó que las primeras funciones fueron un éxito total y cómo fue la adaptación: “La gente sale feliz de la vida, la obra tiene todo, te emociona, te reís sin parar, cantás los temas, terminan bailando todos, es divina, tiene un mensaje hermoso. La verdad que está buenísima. Se tuvo que adaptar, porque eran otras las sociedades”.

Martín 'Campi' Campilongo habló en Mshow

Sobre el trabajo con Dani La Chepi, Campi confesó: “Es divina, es una gran actriz, tiene una voz hermosa, es linda compañera. La verdad que la estoy pasando muy bien, es muy linda actriz, van a ver otra faceta de ella, está buenísimo lo que hace”.

CAMPI REVELÓ QUÉ ES LO MÁS LE GUSTA DE LAS FUNCIONES TEATRALES

Uno de los sellos de Campi es su cercanía con el público y en diálogo con el programa de Ciudad Magazine reveló: “Yo cuando tengo un espectáculo mío, siempre que termina no me voy a cambiar, salgo a despedirlos, a mí me gusta y yo laburo para la gente, me gusta ir a despedirlos”.

Campi y Dani La Chepi en el estreno de Papá por Siempre

“Termina y yo les pregunto, ‘¿Qué te pareció? ¿Qué mejorarías?’, no sé, charlamos, siempre lo hago. Y acá los productores me dejan”, relató. Incluso, compartió que esta costumbre la comparte con su compañera de elenco: “Le digo a la Chepi, ‘yo hago esto...’, y ella me dice ‘Uy, yo hago lo mismo’, y entonces por ahí salimos juntos”.

