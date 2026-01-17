Denise Dumas y Martín “Campi” Campilongo encontraron en San Miguel del Monte el lugar ideal para sus escapadas familiares. Ubicado a tan solo media hora de Buenos Aires, este destino les permite disfrutar del aire puro y la tranquilidad del campo sin alejarse demasiado de sus compromisos laborales.

La conductora compartió recientemente un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram con una breve pero emotiva descripción: "Nuestro refugio“. Las fotografías revelan la belleza del lugar, con impactantes atardeceres, paisajes naturales y la arquitectura rústica de su casa de campo.

El paraíso natural donde Denise Dumas y Campi encuentran paz: Cómo es su casa en San Miguel del Monte. Crédito: Instagram

UN SANTUARIO PARA ANIMALES RESCATADOS

Lo que hace aún más especial a esta estancia es el compromiso de la pareja con el bienestar animal. En el lugar conviven caballos, un burro, un pony, ovejas y gallinas, todos ellos rescatados por la familia.

"Tenemos caballos, un burro, un pony, ovejas... todos rescatados. La locura por los animales llevó a que tengamos hasta gallinas en el jardín“, reveló Campi en una entrevista con la revista Gente, demostrando el amor que siente la familia por sus compañeros de cuatro patas.

LA CONEXIÓN ESPECIAL DE CAMPI CON LOS CABALLOS

El humorista confesó tener una relación única con los equinos: “Yo los conocí de grande, pero igual no puedo subir, le tengo miedo a las alturas. Pero los tengo como amigos, y ellos lo saben, son una mascota más. Conmigo entran en la cocina, son re maleducados y saben que yo les permito".