Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se viralizara un video junto a la China Suárez y los hijos de la actriz durante los festejos del Galatasaray, que se consagró campeón tras derrotar 4-2 al Antalyaspor.

Las imágenes comenzaron a circular con fuerza en X y rápidamente revolucionaron las redes sociales por la complicidad y el clima familiar que mostraron dentro del campo de juego.

Las imágenes de Mauro Icardi con la China Suárez y los hijos de la actriz que revolucionaron las redes . Captura: Mustafa Altunkaynak.

Las imágenes de Mauro Icardi con la China Suárez y los hijos de la actriz que revolucionaron las redes . Captura: Mustafa Altunkaynak.

El video viral de Mauro Icardi y la China Suárez

En una de las secuencias más comentadas, se ve a Mauro Icardi jugando con una pelota mientras la China Suárez intenta quitársela sin éxito, al igual que los hijos de la actriz: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

El delantero se mostró relajado y divertido compartiendo el momento con los chicos en plena cancha, ya vacía.

Pero una de las escenas que más repercusión generó fue cuando la China saltó encima del futbolista, quedó abrazada a él “en koala” y comenzó a darle besos mientras les tomaban fotos.

En el video viral también apareció Marcela, la mamá de la actriz, quien acompañó a la familia durante la celebración.

Las imágenes de Mauro Icardi con la China Suárez y los hijos de la actriz que revolucionaron las redes . Captura: Mustafa Altunkaynak.

Las imágenes de Mauro Icardi con la China Suárez y los hijos de la actriz que revolucionaron las redes . Captura: Mustafa Altunkaynak.

Mauro Icardi celebró el campeonato del Galatasaray

El Galatasaray, equipo donde juega Mauro Icardi, derrotó 4-2 al Antalyaspor y volvió a celebrar un importante triunfo en Turquía.

Tras el partido, el delantero argentino bajó al campo junto a la China Suárez y los hijos de la actriz para compartir los festejos, en un momento que rápidamente se transformó en tendencia en redes sociales.