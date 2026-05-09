David Bisbal ha presentado oficialmente en sus redes sociales el título de su nuevo álbum, así como su portada y la fecha de lanzamiento, generando una gran expectación entre sus seguidores y la industria musical. A su vez, el artista anunciaba que con estos temas recorrerá Estados Unidos y Latinoamérica en una gira internacional.

El título del álbum, “ETERNOS”, anticipa el universo creativo que el artista desarrolla en este proyecto y del que ya conocemos "Vivir Así es Morir de Amor". Con la portada, David Bisbal muestra un estilo crooner moderno, consolidándose como la voz masculina más elegante y sofisticada del mundo hispano, acorde a la estética que el artista ha mostrado en sus últimas apariciones, videoclip y directo.

El lanzamiento del álbum está previsto para el próximo 2 de octubre y estará disponible en todas las plataformas digitales y formatos físicos habituales.

David Bisbal anunció “Eternos”, su nuevo álbum con clásicos internacionales y una gira mundial (Foto de prensa, Universal Music)

EL TOUR DE DAVID BISBAL

Además, David Bisbal anuncia su nueva gira internacional por América “TOUR ETERNOS 2026”, con la que recorrerá numerosos países de Latinoamérica y Estados Unidos, en una de las etapas más esperadas de su carrera reciente.

El artista presentará un espectáculo completamente renovado, lleno de energía, emoción y una cuidada producción audiovisual, donde interpretará en directo las canciones de su nuevo álbum, Eternos, un trabajo que rinde homenaje a grandes clásicos y que muestra una nueva faceta artística de Bisbal.

El repertorio del tour también incluirá los grandes himnos que han marcado generaciones y consolidado su trayectoria internacional, como Mi Princesa, Ave María o Dígale, convirtiendo cada concierto en una experiencia única para el público.

Con esta gira, David Bisbal reafirma su conexión con sus seguidores al otro lado del Atlántico y vuelve a encontrarse con miles de fans que han acompañado su carrera durante más de dos décadas.