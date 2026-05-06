Conociendo Rusia vuelve a los escenarios con una propuesta distinta, emocional y mucho más cercana.

Luego del éxito arrollador del “Jet Love Tour”, Mateo Sujatovich anunció una nueva gira en formato solista que recorrerá más de 50 ciudades en 19 países y que tendrá una primera etapa con shows en Argentina y Uruguay.

Foto: prensa Conociendo Rusia

Cómo será la nueva gira íntima de Conociendo Rusia

Bajo el nombre “Conociendo Rusia presenta Mateo”, el músico apuesta a un formato despojado, sin banda y con una puesta centrada únicamente en las canciones, la voz y los instrumentos.

La propuesta busca recuperar la esencia más íntima del proyecto y generar un vínculo mucho más cercano con el público. Sobre el escenario, Mateo estará acompañado solamente por guitarra y piano, reinterpretando canciones de todas las etapas de su carrera.

“Es una gira desnuda, vulnerable y viva”, explicó el artista sobre este nuevo tour, que llega después de años de crecimiento internacional, colaboraciones con grandes figuras y premios que consolidaron su lugar dentro del pop rock argentino.

Foto: prensa Conociendo Rusia

Las fechas de la gira de Conociendo Rusia

La primera etapa del tour incluirá presentaciones en Rosario, Santa Fe, Corrientes, Resistencia, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Neuquén y Montevideo, entre otras ciudades.

Uno de los shows más esperados será el del 25 de septiembre en el Teatro Gran Rex, donde Mateo volverá a presentarse luego de haber agotado cinco funciones con su anterior “Solo Tour”.

La gira comenzará el 4 de septiembre en Rosario y se extenderá hasta fines de octubre con una fecha en Montevideo.

Un gran presente para Mateo Sujatovich

El anuncio llega en uno de los momentos más importantes de la carrera de Conociendo Rusia. Tras el éxito de “Jet Love”, Mateo viene de realizar colaboraciones con artistas como Juanes, Miranda!, Mon Laferte, Jorge Drexler y Nathy Peluso, además de ganar dos premios Latin Grammy.

En paralelo, el músico celebra tres nominaciones a los Premios Gardel 2026, incluyendo categorías como Mejor Álbum en Vivo y Mejor Canción Pop Rock.

Con esta nueva gira, Mateo Sujatovich busca volver a lo esencial: canciones, emociones y encuentros cercanos con su público, en un formato donde cada show promete ser único e irrepetible.