Dante Spinetta anuncia el esperado show de presentación de su nuevo álbum “Día 3” en la ciudad de Buenos Aires. La cita será el próximo 26 de junio en Niceto Club, donde el artista estrenará en vivo su más reciente trabajo discográfico.

Luego del éxito de “Mesa Dulce”, disco con el que ganó un Latin Grammy, Spinetta regresa a los escenarios para inaugurar una nueva etapa artística.

En este show, el público podrá vivir por primera vez la experiencia completa de “Día 3”, un álbum que propone una fusión única entre funk, tango, bolero, R&B y sonidos urbanos contemporáneos.

Dante Spinetta

“Día 3”: un viaje sonoro que redefine su carrera

Con más de 30 años de trayectoria, Dante Spinetta da un giro artístico que recorre toda su historia musical. “Día 3” se posiciona como una obra ambiciosa que combina la nostalgia porteña con la innovación sonora, integrando influencias del tango, las baladas latinoamericanas y el groove característico que lo convirtió en referente del funk en la región.

Este nuevo álbum completa la trilogía iniciada con “Puñal” (2017) y continuada con “Mesa Dulce” (2022), consolidando una evolución artística que lo ubica como uno de los músicos más influyentes de la escena latinoamericana.

Un show imperdible en Niceto Club

El concierto del 26 de junio marcará el debut en vivo de canciones como:

“Pensando en ella”

“Maldito frenesí”

“Me quedo acá”

“El reset”

Además, contará con una banda de músicos de primer nivel que acompaña a Spinetta desde hace tiempo:

Axel Introini (teclados)

Pablo González (batería)

Matías Rada (guitarra)

Matías Méndez (bajo)

La presentación promete ser una experiencia intensa y sofisticada, con arreglos de cuerdas y una producción moderna que reafirma a Dante como un verdadero arquitecto del sonido actual.

Entradas para Dante Spinetta en Buenos Aires

Las entradas para el show en Niceto Club ya están disponibles y se pueden adquirir exclusivamente a través de la plataforma Venti.