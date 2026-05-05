Manu Urcera abrió su corazón y contó cómo vive su primera experiencia como papá. El piloto, que debutó como progenitor con Cruz junto a Nicole Neumann, reconoció que la llegada del bebé lo llevó a replantearse muchas cosas y a descubrir una faceta completamente nueva de sí mismo.

“Soy familiero y él es el legado de lo que siento por mi familia, extenderlo hacia un hijo”, confesó Urcera en una entrevista. Sin embargo, admitió que este cambio de vida lo hizo mirar hacia adentro,: “Me empecé a cuestionar que soy un poco egoísta, pero no a propósito ni me siento orgulloso de eso”, aceptó.

“Toda la vida hice deporte individual y, de alguna manera, para triunfar tenés que ser así porque gana uno solo y eso, indefectiblemente, lo llevás a la vida”, dijo, y aclaró que está trabajando para cambiar. “Trato de hacer mea culpa y tenerlo a Cruz como prioridad y ordenar mis tiempos para darle a él, pero tampoco quiero regalar nada en las carreras, así que me paso el día entrenando”.

Fotos: capturas América TV

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Ante semejantes declaraciones, Nicole Neumann no dudó en salir a bancar a su pareja y padre de su cuarto hijo. En diálogo con LAM, la modelo fue contundente: “Está enamorado de su bebé y Cruz es un mini Manu”. Con la experiencia de ser mamá de cuatro, Nicole coincidió con Urcera en que la llegada de un hijo cambia todo: “La maternidad y paternidad es resignar un montón de cosas, correrte del centro y priorizar a tu hijo. Él es primerizo y a mí me pasó con la primera”.

Sobre la rutina diaria, Nicole fue sincera: “Eso de los tiempos es algo que podría mejorar. A él le encantaría estar mil horas entrenando y prepararse lo suyo, y hoy por hoy también tenés que dejarlo libre para el bebé. Se te transforma tu tiempo, tu rutina”.

Nicole Neumann y Manu Urcera (Foto: redes sociales).

La modelo también contó cómo acompaña a Manu en este proceso: “Yo a veces le voy diciendo que las cosas cambiaron, que no es como antes. No es lo mismo cuando uno vive para uno mismo a cuando tenés una personita esperándote”.

A pesar de que Cruz es el cuarto hijo de Nicole y el primero de Manu, la modelo no descartó la posibilidad de volver a ser mamá: “Nunca descarto nada, nunca se sabe, pero está difícil, cuatro hijos es un montón”.

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