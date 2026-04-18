En diálogo con el programa Puro Show, Nicole Neumann fue consultada por la segunda fiesta de 15 de su hija Allegra, la que le prepararon Mica Viciconte y Fabián Cubero en medio de la polémica por la que le hizo ella antes, y reveló cómo vive la adolescente el momento de las horas previas a la celebración.

La modelo contó que su hija está “reentusiasmada, preparando todo, contenta”, y que el vestido ya está casi listo. “Ahora estaba en camino a los últimos detalles”, añadió . “¿Con quién lo hizo al final?”, indagó el cronista y ella contó: “Con Adot, siempre fue con él”, detalló sobre el diseñador elegido para la ocasión, el mismo que le hizo el vestido para la fiesta que le organizó Nicole con su familia.

Nicole Neumann habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Luego, la conductora fue contundente con la prensa: “Hablemos de cualquier otra cosa pero nada de mi familia”, e intentó enfocarse en la alegría de su hija: “Dejemosla Allegra en paz, por favor, disfrutar su fiesta. Yo no tengo ganas de estar hablando en cámara de la intimidad de ellas”, pidió, buscando correr el eje de la conversación.

QUÉ DIJO NICOLE NEUMANN DE LOS RUMORES DE DISTANCIAMIENTO DE INDIANA CUBERO CON MICA VICICONTE

En el ida y vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Nicole Neumann fue consultada sobre los rumores de distanciamiento de su hija Indiana, la mayor, con Mica Viciconte. “¿Indiana está viviendo con vos hoy en día?”, indagó el cronista y ella contestó: “Van y vienen”.

“¿No está fija con vos?”, repreguntó el movilero y la modelo comentó: “No sé a donde quieren ir”. “Por lo que te pregunté la otra vez, de los rumores de que estaba todo mal con Mica”, insistió y Nicole fue clara: “No, yo no hablo de esas cosas, no dije nada sobre eso, no voy a hablar de nada de la intimidad de mis hijas, no me interesa más nada de eso”.

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