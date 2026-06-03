Araceli González escuchó en LAM rumores que circularon en los últimos días sobre una supuesta crisis con Fabián Mazzei y llamó en vivo para hablar al respecto. Todo surgió después de su reciente reencuentro con Adrián Suar, el padre de su hijo Tomás “Toto” Kirzner, en el teatro, un gesto que generó especulaciones y comentarios en el mundo del espectáculo.

La actriz fue contundente tras su llamado al ciclo de América TV: “Sabíamos que iba a pasar esto de decir que estábamos en un mal momento”, aseguró, dejando en claro que tanto ella como Mazzei estaban preparados para los comentarios que podían aparecer tras la reconciliación con Suar.

Foto: Instagram @araceligonzalez67

Lejos de esquivar el tema, Araceli explicó que nunca le ocultó nada a su pareja y que el acercamiento con Suar fue conversado desde el primer momento. “Le mandé un ‘Hola’ a Adrián para reconciliar y él dijo ‘hola’, y a partir de ahí empezó una conversación muy linda. Todo esto mi pareja lo sabe desde el día uno, que siempre quiso que estemos reconciliados. No estamos en crisis, sí nos peleamos con la empresa. Está todo perfecto, en el mejor momento y sabíamos que podía pasar esto”, remarcó.

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La actriz dejó en claro que el vínculo con Mazzei sigue firme y que la pareja está atravesando un gran momento, más allá de las versiones que circularon en los medios.

Araceli González y Fabián Mazzei conforman una de las parejas más queridas y duraderas del ambiente artístico argentino. Se conocieron entre 2007 y 2008 en el trabajo y, desde entonces, construyeron una relación basada en el compañerismo y el bajo perfil.

Foto: Instagram @araceligonzalez67

En diciembre de 2013, dieron un paso más y se casaron, consolidando un vínculo que ya llevaba varios años de crecimiento. Hoy, con casi dos décadas juntos, siguen apostando a su relación y se muestran unidos frente a los desafíos personales y profesionales.

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