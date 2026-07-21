Leandro Paredes ya está de regreso en la Argentina y, tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, no perdió el tiempo: lejos de tomarse unos días de descanso, el mediocampista se incorporó de inmediato a Boca para ponerse a disposición del cuerpo técnico de cara al duelo ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Pero antes de enfocarse por completo en su nueva etapa futbolística, Paredes vivió un momento muy especial gracias a la sorpresa que le preparó su esposa, Camila Galante.

La influencer, que había arribado al país unas horas antes, organizó un cálido recibimiento familiar y compartió cada detalle en sus redes sociales. En una de las imágenes se puede ver a Paredes junto a sus hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro, en un emotivo retrato familiar. Al pie de la postal, Camila escribió una frase que resumió toda la emoción del reencuentro: “Bienvenido a casa, amor de mi vida”.

La romántica sorpresa de Camila Galante para Leandro Paredes. Foto: Captura de Instagram Stories (@ccamilagalantee) Por: Fabiana Lopez

La escena tuvo un detalle muy especial: al lado de la familia aparece un cuadro con el recordado quite de Leandro Paredes ante Egipto, una de las imágenes más icónicas de su paso por la Selección.

Más tarde, Galante publicó otra foto en la que el futbolista posa con las medallas obtenidas en los dos últimos Mundiales: la dorada, conseguida en la histórica consagración, y la plateada lograda en la reciente Copa del Mundo 2026. Junto a esa imagen, le dedicó otro sentido mensaje: “Orgullo y admiración. Te amo infinitamente”.

La romántica sorpresa de Camila Galante para Leandro Paredes. Foto: Captura de Instagram Stories (@ccamilagalantee) Por: Fabiana Lopez

La bienvenida no terminó ahí. Al llegar a su casa, Leandro se encontró con una enorme bandera argentina desplegada desde el techo hasta la puerta de ingreso con una leyenda cargada de gratitud: “Gracias, Leandro, por tanto”.

Además, la entrada estaba decorada con un cartel de bienvenida y globos celestes y blancos, en un gesto que reflejó el orgullo de toda la familia por el camino recorrido por el volante.

La romántica sorpresa de Camila Galante para Leandro Paredes. Foto: Captura de Instagram Stories (@ccamilagalantee) Por: Fabiana Lopez

La romántica sorpresa de Camila Galante para Leandro Paredes. Foto: Captura de Instagram Stories (@ccamilagalantee) Por: Fabiana Lopez

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LEANDRO PAREDES Y CAMILA GALANTE CELEBRARON EL PRIMER CUMPLEAÑOS DE LAUTARO CON UN SAFARI DE LUJO

Una de las celebraciones más originales del año se vivió en la fiesta de primer cumpleaños de Lautaro, el hijo de Leandro Paredes y Camila Galante. En una noche inmersa en tonos tierra, la ambientación selvática y una propuesta decorativa llena de magia, la pareja llevó a cabo un evento que superó las expectativas de todos los presentes. En lugar de optar por el clásico festejo infantil, decidieron sorprender con una temática de safari que combinó elegancia, ternura y un toque lúdico perfecto para los más chicos.

Desde el momento en que los invitados cruzaron el umbral, la atmósfera de aventura fue palpable. Un arco de globos en colores cálidos como marrón, verde y beige daba la bienvenida, mientras figuras de animales como jirafas y leopardos completaban la sensación de estar entrando en una auténtica jungla.

La escenografía continuó con una ambientación en tonos cálidos, que reforzaron la intimidad y sofisticación de la fiesta. Las mesas, decoradas con vajilla de madera y cantimploras, mantuvieron la esencia de la temática, mientras pequeños detalles como platos con forma de orejas de Mickey Mouse o textiles estampados sumaban coherencia visual.

Foto: Instagram (@ccamilagalantee)

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la recreación de una “carpa de explorador”, que combinaba telas y linternas, evocando un campamento en pleno corazón de la selva. Los niños disfrutaron de este espacio interactivo, sacándose fotos y jugando como verdaderos pequeños exploradores.

La mesa principal, que dominó el centro del evento, no pasó desapercibida: una impresionante torta de varios pisos, decorada con animales y detalles de tonos neutros, destacaba al centro del salón. En lo más alto, un Mickey Mouse vestido como explorador era el toque perfecto para completar la propuesta visual. Los dulces y souvenirs, diseñados con el mismo cuidado, fueron el complemento ideal a la decoración.

Foto: Instagram (@ccamilagalantee)

Lo que realmente marcó la diferencia, sin embargo, fueron las figuras de animales a tamaño real. Un majestuoso león y una jirafa decoraban el lugar, convirtiéndose en los puntos más fotografiados de la noche, aportando un impacto visual único.

El entretenimiento para los más chicos no se hizo esperar: maquillaje artístico y juegos interactivos hicieron las delicias de los pequeños, quienes se divirtieron mientras sus padres disfrutaban de la velada.

Foto: Instagram (@ccamilagalantee)

Foto: Captura de video de Instagram (@ccamilagalantee)

Foto: Captura de video de Instagram (@ccamilagalantee)

Foto: Captura de video de Instagram (@ccamilagalantee)