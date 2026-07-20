El robo en la casa de Wanda Nara en Milán dejó a la familia en estado de shock. Este lunes, la conductora reveló la reacción de Mauro Icardi, que según ella siguió todo a través las cámaras de seguridad desde su celular.

Mientras Wanda se encontraba en Estados Unidos, sus hijos vivieron momentos de miedo dentro de la mansión de Lago Di Como, justo cuando miraban la final del Mundial 2026.

Según relató Wanda, los chicos se encerraron solos al notar la presencia de extraños en la vivienda. “Se encerraron mis hijos solos cuando empezaron a ver que en la casa había gente que no conocían”, contó la mediática en diálogo con Pepe Ochoa.

Qué robaron los ladrones de la casa de Milán

La casa de Milán de Wanda Nata. Fuente: Imagen subida a Instagram por Wanda Nara.

La preocupación de la familia aumentó porque, a pesar de contar con custodia en la propiedad, los delincuentes lograron ingresar y llevarse ropa, joyas, objetos de valor y documentación, algo que inquietó especialmente a Wanda.

“Tiene custodia allá, por eso le parece muy raro lo que pasó y quiere investigar. No sabe si hay alguien que miró para otro lado y sucedió”, explicó Pepe Ochoa en LAM sobre la reacción de Wanda.

La reacción de Mauro Icardi desde la Argentina

La China Suárez y Mauro Icardi en Milán. Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Mientras todo ocurría en Italia, Mauro Icardi estaba en la Argentina y siguió el episodio a través de las cámaras de seguridad. El futbolista se mostró incrédulo ante la situación y pidió intervenir directamente.

“Eso que están diciendo es mentira, Mauro estaba con las cámaras cuando la policía estaba con los nenes y él lo vio. Pidió hablar él con el custodio nuestro”, aseguró Wanda, desmintiendo versiones que ponían en duda la veracidad del hecho.

En medio del caos, fue el custodio quien llamó a Wanda para informarle lo sucedido, y una de sus hijas también la contactó por teléfono. Nora Colosimo, madre de Wanda, estuvo presente durante el robo y agradeció el apoyo de sus amigas en este difícil momento.



