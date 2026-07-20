Luego de comunicar que su casa de Milán fue asaltada por tres hombres mientras sus hijos estaban en el interior, Wanda Nara reapareció en sus redes sociales con un profundo mensaje para agradecer el apoyo recibido y llevar tranquilidad sobre el estado de su familia.

El violento episodio la obligó a volver de la final de la Copa del Mundo y permanecer junto a sus hijos.

A través de una historia de Instagram, la empresaria explicó que, aunque todos se encuentran fuera de peligro, el miedo persiste y por ese motivo decidieron reforzar las medidas de seguridad.

“Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo”, escribió.

WANDA NARA DESTACÓ LA VALENTÍA DE SUS HIJOS DURANTE EL ROBO

En su publicación, Wanda Nara también contó cómo reaccionaron sus hijos durante el dramático episodio y destacó la fortaleza que demostraron mientras los delincuentes permanecían en la vivienda.

“Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas; entre todos se tranquilizaban. Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. Espero que pronto los encuentren”, expresó.

La mediática dejó en claro que las imágenes registradas por el sistema de vigilancia podrían ser fundamentales para identificar a los responsables del asalto.

Wanda Nara habló tras el robo en su casa de Milán y reveló cómo están sus hijos. Crédito: Instagram

EL AGRADECIMIENTO DE WANDA NARA A SU MADRE

En otro tramo del mensaje, la conductora aprovechó para agradecer el acompañamiento de su mamá, quien estuvo a su lado desde que ocurrió el hecho.

“Un especial gracias a mi mamá, que es la mejor abuela que pueden tener, siempre con nosotros”.

“LO MATERIAL SE RECUPERA”: LA REFLEXIÓN DE WANDA NARA

Para cerrar, Wanda Nara dejó una reflexión sobre el difícil momento que atraviesa su familia y remarcó que lo verdaderamente importante es que todos se encuentran sanos y salvos. “Lo material se recupera”, concluyó.