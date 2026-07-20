Tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, Carlos “Colo” Mac Allister, padre de Alexis Mac Allister, compartió una emotiva carta en sus redes sociales para felicitar a su hijo por el torneo realizado y destacar el orgullo que siente por el plantel de Lionel Scaloni.

Bajada: El exfutbolista destacó el esfuerzo del mediocampista durante la Copa del Mundo, aseguró que el resultado no borra el camino recorrido y afirmó que toda la Argentina reconoce la entrega del equipo.

EL ORGULLO DE CARLOS MAC ALLISTER POR SU HIJO

A través de su cuenta de Instagram, el exdefensor recordó los momentos vividos durante el Mundial y valoró el rendimiento de Alexis Mac Allister a lo largo de la competencia.

“Fueron días inolvidables. Jugaste un gran Mundial y nos regalaste momentos que vamos a guardar para siempre”.

Luego, hizo referencia al dolor por la derrota, aunque remarcó que el deporte también deja importantes enseñanzas.

“Hoy nos tocó perder. Duele, y mucho. Pero el deporte también enseña eso: que no siempre se gana, aunque siempre haya que animarse a intentarlo una vez más”.

EL RECONOCIMIENTO A LA SELECCIÓN ARGENTINA

En otro tramo de su publicación, Carlos Mac Allister sostuvo que el resultado de la final no cambia todo lo conseguido por el equipo durante el certamen.

“Nada invalida lo que lograron. Nada borra el esfuerzo, el compromiso, el compañerismo ni el orgullo con el que defendieron nuestra camiseta. Por eso hoy miles de argentinos los esperan, los abrazan y los aplauden. Porque entendieron que dejaron todo”.

Alexis Mac Allister y su padre, El Coo. Credito: ciudad

Además, alentó a su hijo a sentirse orgulloso por haber representado al país. “Sentite orgulloso. Nosotros lo estamos muchísimo más”.

“EL HONOR DE VESTIR LA CELESTE Y BLANCA PERMANECE PARA SIEMPRE”

Para cerrar, el exfutbolista expresó su confianza en el futuro de la Selección argentina y aseguró que este grupo volverá a pelear por grandes objetivos.

“Mañana volverán más fuertes, con más experiencia y con la misma ilusión”.

Finalmente, dejó una reflexión que emocionó a los hinchas y un mensaje directo para su hijo. “Cuando miremos las fotos de este Mundial, no vamos a recordar solo una final: vamos a recordar las sonrisas, los abrazos, las victorias, el camino recorrido y el inmenso privilegio de haber representado a nuestro país. Porque los títulos se celebran, pero el honor de vestir la celeste y blanca y dejar el alma por ella permanece para siempre. Te quiero. Y hoy, más que nunca, estoy orgulloso de vos”