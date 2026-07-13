La victoria de la Selección argentina por 3 a 0 frente a Suiza, que le permitió meterse en las semifinales del Mundial 2026, dejó una infinidad de festejos dentro y fuera de la cancha. Uno de los que más repercusión generó fue el de Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, quien compartió un llamativo posteo en sus redes sociales luego del gol convertido por el mediocampista.

La influencer eligió una imagen muy particular del futbolista y acompañó la publicación con un mensaje cargado de significado que rápidamente despertó todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores.

EL SUGESTIVO MENSAJE DE AILÉN COVA PARA APOYAR A ALEXIS MAC ALLISTER

Lejos de publicar una foto del partido, Ailén Cova rescató una postal tomada antes del inicio del Mundial 2026, durante la producción oficial de imágenes de la Selección argentina.

En esa fotografía, Alexis Mac Allister aparece realizando el clásico gesto de silencio, con un dedo sobre la boca. Para reforzar el mensaje, la influencer agregó un emoji de silencio y otro de un beso, sin escribir ninguna palabra.

El posteo fue interpretado por muchos usuarios como una indirecta dirigida a quienes cuestionan al futbolista, tanto por su rendimiento como por la exposición mediática que mantiene desde su separación de Camila Mayán.

El picante gesto de Ailén Cova tras el gol de Alexis Mac Allister que encendió las redes en el Mundial 2026. Crédito: Instagram

UN GOL CLAVE PARA LA CLASIFICACIÓN DE ARGENTINA

Mac Allister abrió el marcador ante Suiza tras aprovechar un córner ejecutado por Lionel Messi, en un encuentro que terminó con triunfo argentino por 3 a 0. Más tarde, Julián Álvarez y Lautaro Martínez ampliaron la ventaja en el alargue para sellar el pase a las semifinales.

Durante toda la Copa del Mundo, Ailén Cova acompañó al volante desde las tribunas. En las últimas horas también compartió imágenes desde el estadio junto a Alaia, la hija que tuvo con el futbolista.