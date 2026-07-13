La salida de Zoe Bogach del streaming de Gran Hermano: Generación Dorada encendió la polémica. La ex participante de la edición 2023/2024 fue despedida luego de protagonizar varios cruces y hacer públicas sus diferencias con otros integrantes del ciclo.

El conflicto se agravó en los últimos días, cuando Zoe intensificó sus críticas hacia Manuel Ibero, su ex novio y uno de los favoritos de la actual edición.

Desde sus redes sociales, Zoe compartió videos y transmisiones en vivo donde relató detalles de su relación pasada, acusando a Manuel de ser narcisista, egocéntrico, celoso, infiel y de ejercer violencia psicológica. La situación escaló aún más cuando, al ver a Manu en placa, Zoe redobló su campaña en su contra.

Video: Instagram zoebogach

Qué dijo Zoe Bogach de la desvinculación

La relación de Zoe con la producción ya venía tensa. Había tenido comentarios polémicos sobre otros jugadores y se cruzó con ex compañeros de su propia edición. Desde la producción le pidieron que bajara el tono de sus declaraciones, pero ella no acató la sugerencia y la situación terminó por explotar.

En su cuenta de X, Zoe explicó: “No voy a estar en la gala. Me llamaron de producción para decirme que me bajan de los streams por algunos comentarios que hice”. También aclaró que ya había pedido disculpas por sus dichos sobre Mica Viciconte y Daniela Celis, compañeras en el streaming, aunque sostuvo que el verdadero motivo de su salida era otro.

El mensaje de Zoe Bogach

“Siento que tampoco cayó bien que esté haciendo campaña contra Manuel. No termino de entender la decisión y me parece injusta. Hay cosas que van más allá de las explicaciones que me dieron y lo que más me duele es que hasta hace dos días, salí a defender a Telefe y a Gran Hermano”, expresó Zoe.

El consejo de los abogados de Zoe Bogach

Antes de cerrar su descargo, Zoe contó que estaba buscando asesoramiento legal para definir si iniciaría acciones contra el canal. “Según me están asesorando mis abogados, una desvinculación no se formaliza con un simple llamado telefónico; requiere un proceso más complejo. Hoy tenía La Jugada y, si no me presento, podría interpretarse como una inasistencia laboral y eso puede perjudicar mi situación. Así que hoy nos vemos ahí”, advirtió.

El cruce con Mica Viciconte y Daniela Celis

Manuel Ibero, el ex de Zoe Bogach.

El conflicto con Mica Viciconte también sumó tensión. Hace unos días, tras la pelea entre Viciconte y Daniela Celis por un comentario sobre la vestimenta, Zoe intervino y apuntó contra la esposa de Fabián Cubero.

En una nota con Gastón Trezeguet, Zoe criticó la actitud de Mica y dijo que “siempre está de mal humor”, lo que afectaba el clima laboral. Por esos dichos, tuvo que pedir disculpas públicas y, una semana después, recibió la noticia de su desvinculación del streaming.