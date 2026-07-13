Después de meses de rumores sobre una posible reconciliación con María Susini, una inesperada versión sacudió al mundo del espectáculo: Facundo Arana habría vuelto a apostar al amor.

La información fue revelada por Fernanda Iglesias en Puro Show, donde aseguró que el actor estaría iniciando una relación con Paula Barbini, una artista plástica, madre de dos hijos adolescentes y autora del libro La dislexia, mis hijos y yo.

La periodista explicó que la información le había llegado hace tiempo, aunque recién ahora pudo corroborarla: “Esta es una noticia que me había llegado ya hace un tiempo largo, que la hablamos con Pochi en su momento porque nos costaba confirmarla”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (eltrece)

Y agregó: “Me habían dicho que este actor muy famoso estaba saliendo con esta chica, me mandaron la foto. Había unas fotos de ellos juntos pero con otras personas”.

“Para mí ellos no se reconciliaron. Él está saliendo con esta chica y ahora lo puedo confirmar porque tengo la prueba, que es la foto juntos”, continuó la panelista.

Foto: Captura (eltrece)

Al revelar la identidad de la supuesta nueva pareja del actor, Iglesias dio algunos detalles sobre ella: “Facundo Arana estaría ya en una nueva relación con una mujer que es madre de dos hijos adolescentes, que es artista plástica y además escribió un libro sobre la dislexia. Ella se llama Paula Barbini”. Es una morocha espléndida, preciosa”.

Además, recordó que Arana ya había acompañado públicamente a Paula en uno de sus proyectos: “Facundo estuvo en la presentación de su libro. Es más, hizo un video recomendando su libro. El viernes fueron a ver una banda de jazz a un boliche y estuvieron solos sentados en una mesa”, detalló.

Por último, la periodista aseguró que el vínculo también se refleja en las redes sociales: “Ellos se están likeando mucho. Ella le pone corazoncitos, se siguen y él también le da ‘me gusta’ a sus publicaciones”, cerró.

Foto: Captura (eltrece)

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ASEGURAN QUE FACUNDO ARANA Y MARÍA SUSINI SE RECONCILIARON: “EMPEZARON A CONECTAR DE NUEVO”

Después del impasse que tuvo su historia de amor de 18 años, en LAM aseguraron que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron y que, tras atravesar una fuerte crisis, decidieron volver a apostar por la relación.

La información fue revelada por Pepe Ochoa, quien recordó que había sido uno de los primeros en contar la separación de la pareja: “El año pasado se separaron. Ahora se reconciliaron”, anunció el panelista en pleno programa.

Según explicó, la información llegó de la misma fuente que en su momento le había confirmado el distanciamiento: “Me llegó una data y yo fui a chequear con la persona que efectivamente me había contado la separación”, detalló.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

Ochoa aseguró que la reconciliación se dio luego de varios meses de reflexión y reencuentro: “La decisión más fuerte fue de ella, que quería estar sola, ver qué le pasaba. Pero en el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor”, contó.

Además, reveló un dato que deja en evidencia cuánto habría sufrido Arana durante la crisis: “Lo que sé, y lo que me dice la persona que me lo contó, es que Facundo nunca se quiso separar”, sostuvo.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

La pareja lleva cerca de dos décadas de relación y atravesó distintas etapas juntos: “Tienen 20 años de pareja, un montón de hijos y también un montón de crisis”, remarcaron en el ciclo de América.

Pepe Ochoa: “La decisión más fuerte fue de ella, que quería estar sola, ver qué le pasaba. Pero en el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor”.

En medio del debate, también recordaron que cuando la separación salió a la luz, el propio actor había manifestado que respetaba la decisión de María. Sin embargo, según trascendió ahora, el amor habría sido más fuerte.