La ruptura entre Facundo Arana y María Susini sigue generando un verdadero revuelo en el ambiente del espectáculo. Aunque el actor salió a confirmar la separación y aseguró que está dispuesto a “dar pelea” para recuperar a su pareja, la modelo mantiene un hermetismo absoluto y no responde a las preguntas de los periodistas.

Mientras Arana se mostró abierto a hablar con los medios y aclaró que su intención es recomponer la relación, Susini esquivó todos los móviles y, con gesto serio, evitó cualquier tipo de declaración pública. Su silencio, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió en la pareja.

María y Facundo se casaron en diciembre de 2012.

En el programa “Puro Show”, la panelista Angie Balbiani sorprendió al revelar una hipótesis que podría explicar el silencio de la modelo. “Ella tiene pánico de hablar”, lanzó Balbiani, dejando a todos boquiabiertos en el piso.

Según la panelista, detrás de la ruptura habría situaciones delicadas que todavía no salieron a la luz. “Lo que yo tengo es eso: una mujer con pánico de hablar. Que si abre la boca, podría cambiar la imagen que tenemos de Facundo Arana”, sostuvo Balbiani, instalando la duda sobre el trasfondo del conflicto.

Por su parte, Matías Vázquez aportó otro dato clave: la pareja, que hasta hace poco seguía compartiendo la casa a pesar de la separación, ya habría puesto punto final también a la convivencia. “Las acciones comerciales serían lo único que tienen en común”, sentenció el periodista, dejando en claro que la distancia entre ambos es total.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

Por ahora, todo se mueve en el terreno de los rumores y nadie sabe con certeza qué pasó puertas adentro. Lo único seguro es que, tras casi 20 años juntos, la relación entre Facundo Arana y María Susini atraviesa su momento más tenso y enigmático.

