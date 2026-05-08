Carín León presentó Muda, su nuevo trabajo discográfico y uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

Con 14 canciones y una propuesta sonora que cruza regional mexicano, pop, blues, funk y salsa, el artista inaugura una nueva etapa artística mientras se prepara para su esperado regreso a la Argentina.

El cantante mexicano se presentará el próximo 7 de agosto en el Movistar Arena, en un show que promete repasar sus grandes éxitos y las nuevas canciones de Muda. Las entradas están disponibles exclusivamente a través del portal de Movistar Arena.

Cover Art de "Muda"

“Muda”, el disco con el que Carín León reinventa su sonido

Con este álbum, Carín León deja en claro su intención de expandir los límites del regional mexicano tradicional. El título del disco hace referencia a la idea de “mudar de piel”, un concepto que representa transformación, evolución y búsqueda de nuevos horizontes musicales.

“En Muda buscamos otros sonidos y horizontes musicales, además de nuestro regional, para llevar el proyecto a otros países y a otros idiomas”, explicó el artista.

El focus track del álbum es En La Misma Cama, una balada con influencias de blues y pop que aborda el desamor y la nostalgia.

Colaboraciones con Juanes y Rawayana

Muda también incluye importantes colaboraciones internacionales. Juanes participa en Carranga, una fusión entre cumbia, norteño y folklore colombiano.

Por su parte, Rawayana se suma en Bingo, una salsa romántica inspirada en los sonidos de los años noventa.

Tracklist completo de “Muda”

Desde Que Te Tengo En La Misma Cama Ruca Carranga (feat. Juanes) Huyo Doliendo Bastante Bingo (feat. Rawayana) Tokio La Buena El Mejor Vuelve o Vete Sustancias y Bebidas Olvídate Ay Lupita

Carín León y su gran momento internacional

El lanzamiento de Muda llega en un momento clave para la carrera de Carín León. El artista anunció una extensa gira con presentaciones en Estados Unidos, Asia y Las Vegas, incluyendo shows históricos en Japón y su paso por el Sphere.