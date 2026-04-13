En la previa de su esperado regreso al país, Carín León da un paso clave en su carrera internacional al convertirse en una de las voces del Copa Mundial de la FIFA 2026. El artista presenta “Lighter”, el primer single del álbum oficial del torneo, junto al estadounidense Jelly Roll.

La canción, producida por Cirkut, marca el inicio de un proyecto sin precedentes que acompañará la primera Copa del Mundo organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

En ese contexto, el track une a artistas representativos de cada nación, reflejando la diversidad cultural de Norteamérica y la dimensión global del evento.

Carín León, uno de los protagonistas del inicio del álbum oficial de la FIFA World Cup 2026

“Lighter” y el Mundial 2026

“Lighter” fusiona el sonido country de Jelly Roll con la impronta de la música regional mexicana de Carín León, logrando una propuesta que cruza géneros y sensibilidades. El tema ya se perfila como uno de los grandes himnos de esta nueva edición del Mundial.

Jelly Roll y Carín León Por: JERRY BUDAR

“El Mundial es uno de esos pocos momentos en que el mundo entero se mueve al mismo ritmo”, expresó Gianni Infantino. “El álbum oficial no es solo un acompañamiento musical, sino una declaración cultural. ‘Lighter’ es el inicio de ese camino”.

Por su parte, Carín León destacó el orgullo de representar a su país en un proyecto de esta magnitud y llevar la música mexicana a nuevas audiencias alrededor del mundo.

Carín León en Argentina: fecha y entradas

En medio de este gran presente, el artista ya tiene fecha confirmada para reencontrarse con sus fans locales. Carín León se presentará el próximo 7 de agosto en el Movistar Arena, en lo que será su tercera visita al país.

7 de agosto

Movistar Arena

Tickets a la venta únicamente a través del sitio oficial del estadio

Un presente global imparable

Este lanzamiento llega en un momento clave en la carrera del cantante, quien continúa consolidándose como uno de los máximos referentes de la música latina actual. Con premios GRAMMY® y Latin GRAMMY®, colaboraciones internacionales y giras por Norteamérica, Carín León sigue expandiendo su alcance.

Además, se prepara para un nuevo hito: será el primer artista latino en presentarse en la Sphere, uno de los escenarios más innovadores del mundo.