La provincia de Córdoba quedó sacudida este sábado por una noticia devastadora: Agostina Vega, la nena de 14 años que era buscada desde hacía una semana, fue encontrada muerta en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial.

El hallazgo se produjo pasadas las 14, luego de más de 24 horas de rastrillajes en la zona, que se transformó en el epicentro de la búsqueda por una pista clave: el principal acusado y único detenido, Claudio Barrelier, había estado allí poco después de ser visto con la víctima.

La desaparición de Agostina mantuvo en vilo a toda la provincia durante siete días. Su familia fue notificada del trágico desenlace minutos antes de que la noticia se hiciera pública. La madre de la joven, que se encontraba en la casa de donde Agostina se fue el sábado pasado, se descompensó y debió ser asistida por una ambulancia.

El cuerpo fue hallado en una zona de pastizales de más de 200 hectáreas, ubicada a unos 12 kilómetros del centro de Córdoba. En las últimas horas, los investigadores se enfocaron allí porque confirmaron que Barrelier había estado en el lugar poco después de ser grabado en su casa junto a la adolescente.

LAS PISTAS QUE LLEVARON AL HALLAZGO DEL CUERPO DE AGOSTINA VEGA, LA NENA CORDOBESA DE 14 AÑOS DESAPARECIDA HACE UNA SEMANA

La hipótesis central de la Justicia apunta a la casa de Barrelier, un hombre de 32 años que el sábado 23 de mayo le pagó un remís a Agostina para que fuera hasta su domicilio en el barrio Cofico. Según los investigadores, la menor fue engañada con la promesa de buscar un regalo para su madre. Agostina confió porque conocía al sospechoso: había sido pareja de su mamá.

Esa noche, una cámara de seguridad registró a Barrelier entrando a la vivienda con Agostina. Es la última imagen que se tiene de ella. Los investigadores creen que dentro de la casa podría haber habido más personas, pero lo que ocurrió en esas horas aún es materia de investigación.

Fuentes del caso señalaron que la hipótesis más fuerte es un abuso sexual seguido de una presunta agresión. Ninguna cámara captó a Agostina saliendo de la casa. En cambio, sí registraron a Barrelier solo, en distintas oportunidades.

Entre el sábado y el lunes, el acusado pidió dinero y un auto prestado de manera desesperada. El fiscal Garzón fue contundente desde el inicio: “La buscamos con y sin vida”.

LOS PASOS QUE DIO EL PRESUNTO ASESINO DE AGOSTINA VEGA, LA NENA QUE ERA BUSCADA EN CÓRDOBA DESDE HACE UNA SEMANA

Barrelier consiguió un Ford Ka negro el lunes, que le habría prestado una amante engañada bajo la excusa de que necesitaba el vehículo para trabajar. En ese momento, la búsqueda de Agostina recién comenzaba.

El sospechoso fue a buscar el auto al barrio Yofré y regresó a su domicilio. Una cámara lo captó llegando solo. Luego, se lo vio entrando y saliendo de la casa, cargando “tachos o baldes” al vehículo.

Minutos después, Barrelier se dirigió hacia la zona de Ampliación Ferreyra. Las antenas de su teléfono lo ubicaron allí, donde finalmente encontraron el cuerpo de Agostina. En ese barrio no hay cámaras, pero un dispositivo fílmico cercano lo captó entrando y, una hora después, saliendo del lugar.

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