Lorena Maciel confirmó públicamente el final de su relación con el periodista Gerardo ‘Tato’ Young, luego de más de 23 años de pareja y tres hijos en común. La revelación se produjo durante una entrevista en la que habló con sinceridad sobre las razones que llevaron a la separación y reflexionó sobre los desafíos que enfrentaron como familia.

La periodista de TN fue consultada por Osvaldo Menéndez en Radio Cut sobre el fin de una historia de amor que durante años pareció sólida y estable. Sin rodeos, explicó que las diferencias en torno a la crianza de sus hijos fueron uno de los factores que más impactaron en la relación.

“Después de 23 años, discutíamos mucho por la crianza. Fuimos padres muy presentes y no estábamos de acuerdo en varias cuestiones, especialmente en lo relacionado con los límites”, expresó al recordar cómo esos desacuerdos comenzaron a generar un desgaste progresivo en el vínculo.

Lorena Maciel habló de su separación de Tato Young (Foto: captura de Radio Cut).

Según relató, tanto ella como Young priorizaron durante años el bienestar de sus hijos, una decisión que con el tiempo tuvo consecuencias en la dinámica de pareja. “Creíamos que nuestra relación era muy fuerte porque habíamos atravesado muchas adversidades juntos. Pensábamos que éramos indestructibles”, reconoció.

En ese sentido, hizo una profunda autocrítica al analizar lo ocurrido. “Si tengo que señalar algo, diría que descuidamos nuestra relación de pareja en función de la crianza de los chicos”, aseguró.

LA REFLEXIÓN DE LORENA MACIEL TRAS LA SEPARACIÓN DE TATO YOUNG

Lejos de señalar culpables, la periodista sostuvo que la responsabilidad fue compartida y que ambos tomaron decisiones convencidos de que estaban haciendo lo mejor para su familia.

Gerardo "Tato" Young (Foto: Movilpress)

“No hay un responsable más que el otro. Los dos coincidíamos en que nuestros hijos eran la prioridad”, explicó. Además, compartió una reflexión sobre cómo cambió su mirada con el paso del tiempo. Según contó, hoy observa que muchas parejas logran encontrar un equilibrio entre el cuidado de los hijos y los espacios destinados al vínculo amoroso.

Lorena Maciel (Foto: Instagram /maclorena)

Tras más de dos décadas juntos, la periodista eligió hablar con honestidad sobre una separación que, según reconoció, nunca imaginó vivir.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.