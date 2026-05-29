Carolina Baldini rompió el silencio —a su manera— sobre su ruptura con el piloto de avión Pablo Pereyra, de 49 años. Lejos de dar un comunicado formal, la mediática eligió el lenguaje codificado de las redes sociales.

La ex modelo compartió en sus historias de Instagram una frase motivacional y agregó, en un recuadro rodeado por un llamativo círculo rojo, el siguiente texto: “Gracias Dios porque tengo tantas cosas lindas en mi vida, y la única mala y oscura me la sacaste. Gracias”.

El mensaje no tardó en viralizarse. Y la lectura fue unánime: Baldini despedía con alivio su relación con Pereyra.

Carolina Baldini letal tras su separación: “Gracias Dios...”. Crédito: Instagram

CÓMO FUE EL ROMANCE CON EL PILOTO

La historia de amor entre Carolina y Pablo tuvo un comienzo de película. Se conocieron en Noruega en 2022, durante una excursión en moto organizada por una amiga en común. La casualidad quiso que, al regresar a Buenos Aires, descubrieran que vivían a tan solo 500 metros de distancia el uno del otro.

El romance floreció, llegaron a convivir y hasta a verse en distintos puntos del mundo gracias a los viajes que imponía la profesión de él. “Es piloto y muchas veces no está en fechas importantes, pero tenemos la suerte de viajar y nos encontramos en cualquier parte del mundo, porque hay ganas y amor”, había declarado Baldini con optimismo en noviembre de 2024.

Sin embargo, esa distancia —literal y simbólica— terminó pesando más que el amor.

Fue en La Casa Stream donde Baldini hizo su primera confirmación en público. Notoriamente incómoda ante las preguntas de los presentes, finalmente soltó: “Hasta hace una semana estaba de novia, ahora ya no”.

Tanto Jujuy Jiménez como Nacho Castañares intentaron profundizar en el tema, pero Caro fue categórica: “No quiero hablar del tema, nada”. El clima en el estudio cambió de inmediato. Nada más fue dicho.