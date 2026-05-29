Maru Botana volvió a conquistar las redes con una receta irresistible de alfajores de maicena rellenos con doble dulce de leche que en pocas horas se convirtió en una de las preparaciones más guardadas y comentadas de su perfil.

La cocinera, referente indiscutida de la repostería argentina, compartió el paso a paso a través de su cuenta de Instagram @alhornoconmaru, junto a @somoslacasaok y dejó a sus seguidores con ganas de prender el horno de inmediato.

«Alfajorcitos de maicena clásicos (con doble dulce de leche)», escribió la cocinera junto al video Por: Captura

La propuesta no es nueva, pero la magia de Maru es que cada vez que la muestra parece que fuera la primera vez. Sus alfajorcitos de maicena —esos que se deshacen en la boca y quedan rebosantes de dulce de leche repostero— son un clásico que nunca falla, y esta versión con doble relleno y coco rallado por fuera los lleva a otro nivel.

LA RECETA DE ALFAJORES DE MAICENA DE MARU BOTANA: TODOS LOS INGREDIENTES

Para que nadie se quede sin intentarlo, acá están todos los ingredientes que usó Maru Botana en su preparación viral. Para la masa necesitás 200 g de manteca, 150 g de azúcar, 10 cc de esencia de vainilla, 10 cc de coñac, 3 yemas, 200 g de harina 0000, 300 g de almidón de maíz, 15 g de polvo de hornear y 4 g de bicarbonato de sodio. El coñac es uno de los secretos que le da ese sabor característico a la masa y que muchas recetas caseras omiten.

Para el relleno y la terminación, la cocinera usó 500 g de dulce de leche repostero —clave que sea repostero y no de factura, porque aguanta mejor entre las tapitas— y coco rallado para rebozar los costados. La combinación es infalible: la textura arenosa de la masa de maicena contrasta a la perfección con la cremosidad del dulce de leche, y el coco aporta ese toque que los hace lucir tan tentadores como los de una confitería.

EL SECRETO DE MARU BOTANA PARA QUE LOS ALFAJORES DE MAICENA QUEDEN PERFECTOS

Más allá de los ingredientes, lo que diferencia a los alfajores de maicena de Maru Botana de cualquier versión estándar es la técnica y la proporción entre harina y almidón de maíz.

Con 300 g de almidón frente a apenas 200 g de harina, la masa queda mucho más tierna y delicada, ese resultado que todos persiguen y pocos logran. El coñac, además de sabor, ayuda a que la masa no se endurezca al hornearse.

La cocinera tiene décadas de trayectoria en la repostería argentina y sus recetas son una garantía. Cada publicación suya en redes sociales genera una cadena de comentarios de personas que la hacen, la comparten y vuelven a etiquetarla con el resultado.

Esta no fue la excepción: los alfajorcitos de maicena con doble dulce de leche se convirtieron rápidamente en tendencia y muchos de sus seguidores ya prometieron hacerlos el fin de semana.