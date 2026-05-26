Pastafrola de batata, por Maru Botana: la receta clásica con un ingrediente secreto que mejora el relleno

La pastafrola de batata sigue siendo una de las recetas más clásicas de la cocina argentina y también una de las más discutidas cada vez que aparece sobre la mesa: el eterno debate entre membrillo o batata nunca pasa de moda. En esta versión de Maru Botana, el relleno gana protagonismo gracias a un ingrediente que cambia el sabor tradicional y le aporta un toque especial.

La receta mantiene la estructura clásica de la pastafrola casera, con una masa suave y mantecosa, pero suma oporto al dulce de batata. Ese detalle ayuda a potenciar el sabor, equilibrar el dulzor y darle una textura más cremosa al relleno. Además, el aroma que deja durante la cocción hace que la preparación tenga un perfil mucho más intenso.

Otro punto clave de esta versión está en la masa. La combinación de manteca, yemas y harina leudante permite lograr una base firme pero tierna, ideal para sostener el relleno sin quedar seca. El clásico enrejado por encima termina de darle el aspecto tradicional de panadería que suele buscarse en este tipo de tartas.

Comensales 4 Ingredientes 650 g harina leudante

g harina leudante 90 g yemas

g yemas 290 g manteca

g manteca 175 g azúcar

g azúcar ½ cucharadita de bicarbonato

cucharadita de bicarbonato 1300 g dulce de batata

g dulce de batata 55 cc oporto

La pastafrola con la receta de Maru Botana. Instagram: @marubotana.

Procedimiento para preparar la pastafrola de Maru Botana

Realizar un arenado mezclando la harina con la manteca y el azúcar. Incorporar en el centro las yemas y el bicarbonato. Integrar hasta formar una masa homogénea. Para el relleno: derretir el dulce de batata (puede ser en microondas, procesado o a fuego directo) y mezclar con el oporto . Reservar. Colocar la masa en la base de una tartera. Agregar el dulce de batata. Decorar con tiras de masa formando un enrejado o cuadrícula. Llevar a horno a 160°C durante 40 minutos, o hasta que esté dorada.

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