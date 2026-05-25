Este lunes en SQP, Sabrina Rojas se quedó sorprendida con una anécdota del panelista Nico Peralta que relató una desagradable experiencia con Germán Martitegui, el exigente jurado de MasterChef Celebrity, que lo marcó a fuego.
“Él vino varias veces al diván de Cortá por Lozano. Nunca fue de saludar al equipo. Entra, se sienta, hace la entrevista, se va, pero ni hola, ni chau, ni nada. Uno entiende que es un tipo serio. Una cosa es ser serio, otra cosa es ser irrespetuoso”, protestó Peralta.
Animado por Rojas, Peralta recordó otro episodio que lo dejó aún más sorprendido. “Tengo un amigo muy paquete, divino, que vive y trabaja en ceremonial y protocolo en Suiza, y me manda una foto de Martitegui y me dice: ‘Che, qué linda la corbata de Germán. ¿Me averiguás de dónde es para comprármela?’”, recordó.
El panelista explicó que intentó resolver la consulta de la forma más directa posible. “Entonces le mando un WhatsApp: ‘Hola, Germán, soy Nico, de Cortá por Lozano’. Le mando su foto: ‘¿De dónde es esta corbata que está buenísima porque un amigo la quiere comprar?’ Y su respuesta fue una no respuesta”, agregó, antes de contar el estremecedor final.
“Tres segundos después me llama por teléfono una persona muy importante de Telefe diciéndome ‘Nico, por favor no le hables más a Germán’. Entonces me quedé helado porque digo ‘Está bien, yo soy periodista, no le estaba sacando información, no le estaba pidiendo una entrevista, disculpame, simplemente quiero saber dónde es su corbata’. ‘Bueno, pero vos ya sabés cómo es él. Acá no se lo puede tratar, no se lo puede tocar. Te pido, por favor, no le escribas nunca más’, me dijo esa persona”, completó Peralta.
La sorpresa se trasladó al estudio, cuando Majo Martino preguntó horrorizada: “¿Pero es como Luis Miguel que no se lo puede mirar, no se lo puede saludar?”. “Esa fue mi única experiencia con Martitegui”, cerró Peralta, resignado.
