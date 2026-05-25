A menos de tres semanas para el debut de la Selección Argentina en el Mundial, la noticia sacudió a todos: Lionel Messi terminó el partido del domingo con el Inter de Miami ante Philadelphia Union con un fuerte dolor en la parte posterior de la pierna izquierda y encendió las alarmas.

El lunes, el capitán se sometió a estudios en el centro médico Baptist Health. Después de horas de incertidumbre y rumores, Inter Miami publicó el parte médico oficial: el diagnóstico es una “sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”.

El club no estableció plazos para la recuperación y aclaró que el regreso de Messi “dependerá de su evolución clínica y funcional”. Por ahora, todo es incertidumbre y la expectativa está puesta en cómo responda el físico del rosarino en los próximos días.

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LEO MESSI SUFRIÓ UNA LESIÓN EN EL INTER DE MIAMI Y ENCENDIÓ TODAS LAS ALARMAS DE CARA AL MUNDIAL

El domingo, Messi pidió el cambio a los 72 minutos del partido que Inter Miami le ganó 6-4 a Philadelphia Union por la MLS. Su imagen yéndose directo al vestuario, con gestos de dolor, generó preocupación en el cuerpo técnico de la Selección y en los hinchas argentinos.

Foto: Instagram @leomessi

La molestia llegó justo cuando el capitán se prepara para sumarse a los entrenamientos de la Selección en Estados Unidos, donde el equipo de Lionel Scaloni ajustará detalles para el debut mundialista.

Messi tiene previsto incorporarse la próxima semana a la concentración argentina en Estados Unidos. El objetivo del cuerpo técnico es que realice un trabajo de acondicionamiento para llegar en óptimas condiciones al debut, que será el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas.

Antes, la Selección jugará dos amistosos: el 6 de junio ante Honduras en el estadio Kyle Field de Texas y el 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Por ahora, es apresurado confirmar la presencia de Messi en ambos partidos: todo dependerá de cómo evolucione en los primeros días de concentración y de la evaluación que haga el cuerpo técnico.

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QUÉ DICE EL PARTE MÉDICO OFICIAL DE INTER MIAMI SOBRE LA LESIÓN DE LEO MESSI

“El Inter Miami CF ha facilitado una actualización sobre la lesión de Leo Messi, presentada por Baptist Health. El capitán del Inter Miami CF tuvo que abandonar el terreno de juego ayer, domingo 24 de mayo, durante el partido contra el Philadelphia Union, debido a una dolencia física. Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El tiempo que tarde en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”.

El parte médico de Leo Messi que difundió el Inter Miami (Foto: Sitio oficial Inter Miami)

La noticia mantiene en vilo a la Selección y a todos los fanáticos argentinos, que esperan que el capitán pueda recuperarse a tiempo para el gran objetivo del año.

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