La empresaria rosarina Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia entre sus 40 millones de seguidores con una serie de postales de su última semana, que incluyó viaje a Nueva York, fútbol y rutina personal. Pero el verdadero protagonismo se lo robó el mensaje romántico que dejó su marido, Lionel Messi, en el posteo.

La esposa del capitán de la Selección Argentina abrió su carrete de Instagram con una selfie en el baño del aeropuerto que se viralizó en cuestión de minutos. La rosarina de 38 años, reconocida por su estilo definido y su debilidad por el negro, los vestidos al cuerpo y la indumentaria deportiva, eligió un top gris con el abdomen a la vista combinado con un pantalón de jogging tiro alto con un llamativo bordado de brillos en la pierna. El detalle más comentado: el conjunto hacía juego con su valija, en una apuesta de coordinación total que sus seguidores celebraron.

LA REACCIÓN DE LIONEL MESSI QUE ENLOQUECIÓ A LOS FANS

El posteo cosechó un millón de “Me gusta” en menos de 24 horas, pero lo que terminó de hacer estallar las redes fue el mensaje del campeón del mundo. Messi no dudó en mostrarse enamorado y le dejó a su esposa emojis de caritas enamoradas y un corazón rojo, un gesto sencillo pero contundente que sus fanáticos siempre esperan en cada interacción de la pareja.

La romántica reacción de Lionel Messi al ver el look de aeropuerto de Antonela Roccuzzo. CRÉDITO: Instagram

DEL JEAN ROSADO A LA CARTERA ANIMAL PRINT: SUS OTROS LOOKS

La publicación incluyó otras combinaciones que confirmaron su perfil fashionista. Para acompañar a su hijo Thiago a presenciar la victoria de Inter Miami ante New England en el flamante Nu Stadium, Antonela lució un set de pantalón y campera de jean en gris, sumado a un top negro y una cartera animal print. El tercer outfit fue una apuesta más fresca: un top blanco asimétrico sin mangas, pantalón cargo de jean rosado y zapatillas blancas, una propuesta urbana y veraniega muy comentada por sus seguidoras.