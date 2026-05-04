Franco Colapinto atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y también personal. El piloto argentino logró su mejor resultado en la Fórmula 1 al terminar séptimo en el Gran Premio de Miami, donde sumó seis puntos clave con Alpine en una carrera que lo tuvo como protagonista.

En una jornada marcada por la emoción, Colapinto contó con el apoyo de figuras destacadas como Lionel Messi, quien asistió junto a su familia, y también con la presencia de su novia, la actriz y cantante Maia Reficco.

El piropo de Colapinto a su novia Maia Reficco que se hizo viral (Foto de Instagram)

El piropo de Colapinto a su novia Maia Reficco que se hizo viral tras su gran carrera en la F1

Tras el gran desempeño en pista, Maia compartió en sus redes sociales una serie de fotos que rápidamente se volvieron virales. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron solo las imágenes, sino el comentario que dejó el propio Colapinto.

El piropo de Colapinto a su novia Maia Reficco que se hizo viral (Foto de Instagram)

“Qué ganas de ser tu hab”, escribió el piloto en Instagram, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores. La frase, con un claro doble sentido y tono insinuante —en referencia a “habitación”—, sorprendió a muchos y se convirtió en tendencia en cuestión de horas.

El piropo de Colapinto a su novia Maia Reficco que se hizo viral (Foto de Instagram)

Las redes no tardaron en explotar: mientras algunos usuarios celebraron la picardía del joven piloto, otros lo compararon con el cantante Leo Mattioli por su estilo “poético”, y también hubo quienes confesaron no haber entendido el significado del comentario.

El piropo de Colapinto a su novia Maia Reficco (Instagram)

El piropo de Colapinto a su novia Maia Reficco que se hizo viral (Foto de Instagram)