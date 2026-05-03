En medio de una ola de rumores sobre una supuesta pelea y distanciamiento, Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales con una imagen que nadie esperaba: se mostró sonriente y con Kennys Palacios, su amigo y confidente.

La foto, que la propia Wanda subió a sus historias de Instagram, los muestra juntos durante una jornada de grabación. El detalle no es menor: la empresaria está metida de lleno en el rodaje de una película de ficción, un proyecto que viene generando mucha expectativa y que le habría causado un problema con Telefe por no haber concurrido a los Martín Fierro.

Wanda Nara y Kennys Palacios (Foto: Instagram @wanda_nara)

Durante las últimas semanas, el vínculo entre Wanda y Kennys quedó en el centro de la escena. Todo empezó cuando el estilista participó en Gran Hermano y no recibió el apoyo público de la mediática, algo que despertó especulaciones sobre una posible pelea.

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Kennys, lejos de calmar las aguas, lanzó frases enigmáticas en entrevistas: “Yo sé lo que pasó entre nosotros”, deslizó, sin dar detalles y dejando entrever que algo se había roto en la relación. Además, sorprendió que no fuera convocado para la serie de Wanda, a pesar de haber sido una figura clave en su círculo íntimo durante años.

La foto de Wanda Nara con Kennys Palacios que terminó con los rumores de pelea (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Se ve que no pensaron en mí”, dijo con ironía, dejando en claro su incomodidad y alimentando los rumores de crisis. Por eso, la nueva aparición juntos en redes sociales cambia el tablero. La imagen no solo desactiva las versiones de pelea, sino que también reaviva el interés sobre qué pasó realmente entre ellos.

¿Se reconciliaron? ¿Es una estrategia? ¿O simplemente una tregua en medio del conflicto? Por ahora, Wanda eligió no dar explicaciones y dejar que la foto hable por sí sola manteniendo su imagen vigente en los medios.

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