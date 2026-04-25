Wanda Nara volvió a captar la atención al mostrar rincones de su impactante casa de campo en Italia, una propiedad ubicada en la exclusiva zona de Lago di Como, uno de los destinos más elegantes de Europa.

Entre paisajes soñados, decoración clásica y ambientes cálidos, la residencia refleja a la perfección el estilo sofisticado de la mediática.

La vivienda sorprende por su combinación de naturaleza, elegancia y confort. Rodeada de verde y con vistas privilegiadas, la propiedad cuenta con amplios espacios interiores donde predominan los tonos azules y verdosos, muebles de madera y detalles clásicos que le aportan personalidad.

En distintos posteos, Wanda Nara dejó ver sectores del living con sillones de gran tamaño, alfombras de estilo tradicional, cuadros decorativos y lámparas imponentes que refuerzan el aire europeo de la casa.

La casa de campo de Wanda Nara en Lago di Como. Crédito: Instagram

UN REFUGIO DE PAZ PARA WANDA NARA

La propiedad fue definida por la propia Wanda Nara como su “lugar de paz”, en medio de meses marcados por cambios personales y conflictos mediáticos. Alejada del ruido, la residencia en Italia aparece como un refugio ideal para descansar y reconectar con la tranquilidad.

Además del interior, uno de los grandes atractivos es el entorno natural: jardines cuidados, árboles añosos y una atmósfera serena que transforma la casa en una postal soñada.

La casa de campo de Wanda Nara en Lago di Como. Crédito: Instagram

Cada rincón parece pensado al detalle. La mezcla entre elementos clásicos y comodidades modernas muestra el gusto personal de Wanda Nara, quien desde hace años mantiene un fuerte vínculo con Italia.