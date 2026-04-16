La tensión entre Vero Lozano y Wanda Nara explotó otra vez en Telefe y la disputa por el prime time está más caliente que nunca. El canal ya tomó una decisión clave: Vero Lozano será la conductora de Bake Off Famosos, desplazando a Wanda, que había estado al frente de la última edición y ahora suma nuevos proyectos a su agenda.

Pero la novela no termina ahí. Telefe enfrenta un dilema que puede cambiar toda su programación: ¿sale primero al aire Bake Off o MasterChef Celebrity? Los dos realities de cocina no pueden convivir en pantalla y el canal tiene que elegir al estilo Highlander: solo puede haber uno.

Fotos: Instagram @wanda_nara y captura Telefe

Según contó Santiago Sposato en A la Tarde, después de que termine Gran Hermano Generación Dorada, la grilla se va a sacudir con el estreno de uno de los dos tanques: Bake Off o MasterChef Celebrity, junto con Popstars. “Hay lugar para uno solo”, remarcó el panelista, y agregó que a ambas conductoras les prometieron que en septiembre arrancarían las grabaciones.

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El objetivo de Telefe es que el reality de cocina se estrene después del Mundial, pero la decisión final todavía está en suspenso. Mientras tanto, Wanda Nara sigue sumando proyectos: está preparando su serie vertical, una película, una posible obra de teatro y una nueva temporada de MasterChef Celebrity.

La movida de Telefe con Bake Off también impacta en las tardes del canal. Vero Lozano ya tiene lista a su reemplazante para Cortá por Lozano y hasta mencionó a Sol Pérez como posible candidata para ocupar su lugar mientras ella se dedica al reality de pastelería.

Vero Lozano y Wanda Nara (Fotos: Instagram @wanda_nara y captura Telefe)

Por su parte, MasterChef Celebrity fue un éxito rotundo en la pantalla de Telefe, superando incluso a Gran Hermano en rating, por lo que no se descarta que sea la primera opción para volver al aire.

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La pelea entre Verónica Lozano y Wanda Nara viene de larga data y se reavivó cuando ambas se disputaron la conducción de Bake Off. Lozano contó que Telefe la convocó para el reality, pero poco después Wanda sumó el proyecto a su lista de trabajos para este año. La histórica conductora del canal aseguró que le prometieron el programa a ella, aunque nunca le confirmaron la fecha.

Wanda Nara y Vero Lozano en la presentación de MasterChef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

Ante la presión, Wanda Nara salió a aclarar que no podría conducir Bake Off porque tiene otros compromisos y no le da el tiempo, dejando a Lozano como la opción principal. Todo esto, sumado a los escándalos recientes —como el cruce con Johnny Depp en “Cortá por Lozano”—, alimenta la tensión y mantiene la interna más viva que nunca.

La batalla por el prime time está servida y solo hay lugar para una reina de la cocina en Telefe. ¿Quién se quedará con el horario más codiciado: Wanda o Vero?

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