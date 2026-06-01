Santiago del Moro sorprendió a los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada al expresar su enojo en plena gala luego de escuchar un comentario que no le cayó nada bien sobre un gesto que había tenido con ellos.

Todo ocurrió después de que el conductor les llevara algunos alimentos de su camarín para que pudieran disfrutar dentro de la casa en un momento donde se habían quedado con poca comida. Sin embargo, una frase de uno de los jugadores terminó generando su malestar.

“Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, los he visto haciendo de todo, dándolo todo. ¿Estaba rico el helado?”, comenzó diciendo Del Moro, con tono distendido.

Foto: Captura (Telefe)

Pero enseguida cambió de actitud y fue directo al punto: “Ahora, qué injustos algunos. El otro día escuché que Yipio dijo: ‘Ay, nos dieron esto para que nos peleemos’”.

Visiblemente molesto, el conductor aclaró que los elementos que les había entregado eran personales y no formaban parte de ninguna estrategia de la producción: “Era lo único que tenía”, aseguró.

La situación dejó a varios participantes incómodos. Y lejos de dejar pasar el comentario, Del Moro aprovechó el aire para marcar su postura y lanzó una contundente advertencia: “De ahora en más, no esperen más nada de mí”, cerró, dejando en claro su decepción por la reacción que tuvieron algunos jugadores ante el gesto que había tenido con ellos.

Santiago del Moro: “De ahora en más, no esperen más nada de mí”.

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JOSÉ MARÍA LISTORTI CUESTIONÓ GRAN HERMANO Y FUE LETAL: “NO ENTIENDO QUÉ QUISIERON HACER”

José María Listorti no esquivó la polémica y dejó una filosa opinión sobre la actual edición de Gran Hermano. En una nota que dio a LAM, el conductor analizó el presente del reality y aseguró que ya no le genera las mismas sensaciones que las temporadas anteriores.

Consultado sobre cómo ve la temporada actual, Listorti fue contundente: “Claramente no entiendo qué quisieron hacer, qué Gran Hermano quisieron hacer”, disparó.

Lejos de cuestionar el formato en sí, Listorti dejó en claro que sigue siendo un fanático histórico del programa: “Yo soy fanático del formato. Me parece que la gracia del formato de Gran Hermano es el aislamiento, es que no sepas nada”, sostuvo.

Foto: Captura (América)

Y agregó: “No sé si quisieron hacer un internacional, si quisieron hacer uno de famosos, si quisieron hacer uno de participantes, de gente desconocida. La verdad, no lo sé”.

José María Listorti: “Claramente no entiendo qué quisieron hacer, qué Gran Hermano quisieron hacer”.

“A mí no me genera lo que me generaban los demás Gran Hermano. Para mí, la regla principal de Gran Hermano es el aislamiento, que vos no tengas contacto”, cerró, tajante.