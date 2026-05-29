Una noche cargada de emoción se vivió en Gran Hermano: Generación Dorada cuando Emanuel Di Gioia rompió en llanto en plena gala tras recibir un beneficio especial como líder de la semana.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro le explicó que, además de la decisión grupal, tenía un privilegio exclusivo por su liderazgo: elegir entre una escena romántica o un mensaje de un ser querido.

Sin dudarlo, Emanuel tomó su decisión frente a toda la casa: “Elijo el mensaje”, expresó. La reacción de sus compañeros fue inmediata. “Ojalá que sea de su hija (Nina) porque sé que tiene muchas ganas de ver un mensaje de su hija”, comentó uno de ellos, mientras el clima comenzaba a cargarse de emoción.

Foto: Captura (Telefe)

Entonces, Del Moro confirmó el beneficio: “Emma, en las próximas horas o en los próximos días, cuando Big te avise, vas a tener tu mensaje. Elegiste el casillero 3: mensaje para el líder de parte de un ser querido”.

Fue en ese instante cuando Emanuel no pudo contener las lágrimas: “Extraño mucho a mi hija. Extraño abrazarla, besarla, mirarla… la extraño mucho”, dijo completamente quebrado. Y agregó: “Crece y me estoy perdiendo esa parte y me muero. Me rompe el corazón”.

La escena conmovió a toda la casa y también al conductor, que intentó darle ánimo: “Ella te ve y está orgullosa de vos”. Entre lágrimas, Emanuel cerró, muy movilizado: “Si me ves, hija, te amo. Te extraño y te amo. Y esto lo estoy haciendo por vos. Es un esfuerzo gigante”.

Foto: Captura (Telefe)

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ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: ANDREA DEL BOCA ESTALLÓ CONTRA UNA COMPAÑERA EN VIVO Y TERMINÓ LLORANDO

Una situación explosiva sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y dejó a Andrea del Boca completamente quebrada. La participante apuntó con dureza contra Tati Luna por consumir alimentos sin TACC destinados especialmente para ella y otra compañera (Nenu López) con celiaquía.

Todo ocurrió durante la gala, cuando Andrea tomó la palabra y sorprendió al revelar el enojo que venía acumulando por una situación vinculada a la salud: “Hoy pasó un episodio que realmente me da mucha bronca”, comnezó diciendo.

La actriz explicó que tanto ella como Nenu tienen una condición que les impide consumir gluten y que eso había sido hablado previamente con la producción: “Con la salud no se jode”, remarcó con firmeza.

Foto: Captura (Telefe)

Luego detalló el episodio que detonó el conflicto: “Nosotras tenemos un canasto que toda la casa sabía que, no es que separamos las cosas porque somos avaras o mezquinas, simplemente porque no podemos contaminarlo con gluten”.

Según contó Andrea, Tati Luna tomó unas galletitas especiales para celíacos y hasta las compartió con otra participante. Pero lo que más la indignó fue la reacción posterior: “Cuando le preguntamos, dijo que esto era de todos y que le chupaba un huevo”, denunció.

Visiblemente afectada, Andrea agregó: “Cuando le dije ‘ojalá que nunca te pase’, me respondió que yo era una resentida. Si tener una enfermedad es ser resentida, hay que tener mucho cuidado”.

Foto: Captura (Telefe)

Tras las acusaciones, Tati Luna pidió la palabra y dio su versión de los hechos: “Todo el mundo me vino a increpar que me había comido medio paquete de galletas. Y no fue así, me comí dos galletas”, explicó.

La participante aseguró que jamás actuó con mala intención y que reaccionó mal porque se sintió atacada por toda la casa: “Me da mucha bronca que digan que fue adrede. Yo nunca hice nada intencionalmente y mucho menos para dañar a alguien”, sostuvo.

Andrea del Boca: “Hoy pasó un episodio que realmente me da mucha bronca. Con la salud no se jode”.

Además, explicó que encontró el paquete abierto y no prestó atención a que pertenecía a la comida especial de Andrea y Nenu: “Había tenido un día malísimo, me fui a hacer un té y agarré dos galletitas. Cuando las probé me di cuenta de que no tenían sal”, relató.

Finalmente, cerró con una frase contundente: “Jamás haría un daño ni jugaría con una situación así. Y si la producción cree que lo hice intencionalmente, estoy dispuesta a aceptar las consecuencias”.