En medio de los nervios y la expectativa, los participantes originales de Gran Hermano: Generación Dorada jugaron por el desafío del auto 0KM, el juego que –como en otras ediciones- mantuvo en vilo a los televidentes del reality de Telefe. Y después de varios intentos, ¡se supo finalmente quién se lo ganó!: Yanina Zilli.

Durante varias vueltas, los participantes probaron distintas llaves, de entre las 200 que estaban en exhibidas, y tanto Emanuel Di Gioia (líder de la semana, que contó con el beneficio de agarrar dos llaves en cada uno de sus turnos, a diferencia de sus compañeros que solo agarraron una llave por vuelta) como Franco Zunino, JuaniCar, Luana Fernández, Gladys La Bomba Tucumana, Yanina Zilli, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Catalina “Titi” Tcherkaski, Tamara Paganini y Cinzia Francischiello probaron su suerte.

Pero, como suele ocurrir, cuando menos se lo esperaba, Yanina Zilli terminó dando con la llave correcta, la número 119, y así logró culminar la prueba con un premio soñado que despertó la felicidad y las felicitaciones del resto de los jugadores.

Foto: Capturas (Telefe)

Completamente shockeada y emocionada, Yanina apenas atinó a agradecer: “¡Es mío! Gracias, Santi. Gracias a Telefe”, comenzó diciendo. Y cerró, muy movilizada: “Hace un año mi hijo me decía: ‘Mamá, vos no podés andar con ese auto’. Yo soy súper ahorrativa. Antes de venir dije: ‘No, no voy a cambiar de auto, no quiero gastar’. Y mirá la joyita que me dieron”.

Yanina Zilli: “Hace un año mi hijo me decía: ‘Mamá, vos no podés andar con ese auto’. Yo soy súper ahorrativa. Antes de venir dije: ‘No, no voy a cambiar de auto, no quiero gastar’. Y mirá la joyita que me dieron”.

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LA FUERTE PREOCUPACIÓN DEL PAPÁ DE NENU LÓPEZ POR SU SALUD EN GRAN HERMANO: “ES UNA REALIDAD MÉDICA”

Nenu López ingresó a Gran Hermano: Generación Dorada y revolucionó la casa desde el minuto cero. Decidida a jugar fuerte, la bailarina apuntó rápidamente contra Luana Fernández, a quien acusó de traiciones y hasta reavivó una vieja guerra por un exnovio. Pero en medio del escándalo y las estrategias dentro del reality, apareció la palabra de su papá, Javier López, quien utilizó sus redes sociales para expresar su profunda preocupación por la salud de su hija.

El foco está puesto en la alimentación de Nenu dentro de la casa más famosa del país. La participante es celíaca y necesita una dieta libre de gluten, algo que, según trascendió, se le estaría complicando debido al presupuesto limitado y la escasez de comida que atraviesan los jugadores.

“Como papá de Nenu, sigo de cerca su participación en Gran Hermano y agradezco el cariño de tanta gente. Sin embargo, hoy me toca hablar desde un lugar de dolor debido a las dudas que se han planteado sobre su alimentación dentro de la casa”, expresó Javier en un contundente descargo que compartió en Instagram Stories.

Foto: Instagram (@javier.natu) Por: Fabiana Lopez

Luego, profundizó sobre el diagnóstico de su hija y el duro contexto emocional en el que apareció la enfermedad: “La celiaquía de Nenu es una realidad médica. Quienes hemos estado a su lado sabemos perfectamente que esta condición se le manifestó de forma severa tras la dolorosa pérdida de su mamá”.

Javier, el papá de Nenu López: “Poner en duda la salud de una persona es un límite que no se debería cruzar. Detrás de una participante de un reality hay una historia de vida, un proceso de resiliencia y una familia que la acompaña”.

“El estrés físico y emocional de un duelo tan grande afectó su sistema inmunológico, llevándonos a los análisis médicos que confirmaron su diagnóstico”, agregó, visiblemente movilizado.

Foto: Instagram (@javier.natu)

Asimismo, el padre de la participante pidió empatía y respeto frente a las críticas que circularon en redes sociales: “Poner en duda la salud de una persona es un límite que no se debería cruzar. Detrás de una participante de un reality hay una historia de vida, un proceso de resiliencia y una familia que la acompaña”.

Y cerró con un mensaje tan claro como emotivo: “Les pido empatía, respeto por el recuerdo de su mamá y responsabilidad al opinar de temas tan delicados”.