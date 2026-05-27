Gran Hermano Generación Dorada dio paso a la historia de amor entre Danelik y Brian Sarmiento. El vínculo comenzó dentro del reality y continuó fuera de la casa más famosa del país.

Actualmente, el exfutbolista volvió a GH tras ingresar gracias a un Golden Ticket.

Danelik de Gran Hermano contó cómo fue su primera vez con Brian Sarmiento

Danelik de Gran Hermano contó cómo fue su primera vez con Brian Sarmiento

Invitada a La Jugada, el stream de Telefe, Danelik contó cómo fue su primera vez con Brian Sarmiento y sorprendió con una frase sin filtros.

“Fue mejor de lo que esperaba”, expresó la influencer tucumana sobre el día en que estuvieron juntos por primera vez.

Además, dio más detalles del momento: “Comenzamos hablando cosas tiernas, de amor y de lo que queríamos juntos”.

Fiel a su estilo, Danelik lanzó una frase picante que rápidamente se viralizó: “Mientras él hablaba, yo estaba pensando: ‘acá me clavan’”.

Finalmente, cerró con una confesión sobre su presente sentimental: “Me empezó a sacar la ropa, nos empezamos a dar besos y pasó. Lo extraño un montón y lo estoy esperando”.